成就經典群星慈善歌　Lionel Richie自爆後悔冇搵麥當娜參與

Netflix紀錄片《流行樂最傳奇一夜》(The Greatest Night in Pop)自推出以來獲得很大迴響,影片是講述1985年為非洲埃塞俄比亞籌款的美國經典群星慈善歌《We Are the World》的誕生過程,美國男歌手Lionel Richie、米高積遜(Michael Jackson,MJ)以及昆西鍾斯(Quincy Jones)3大音樂巨人拉攏數10位當紅樂壇巨星合唱。而紀錄片中Lionel自爆寧選擇美國女歌手Cyndi Lauper而放棄當時得令的麥當娜參與歌曲。

Lionel日前亮相清談節目《Jimmy Kimmel Live!》時解釋為何選擇Cyndi的原因,他說:「因為佢個部分只得半句歌詞,所以我哋必須搵一把可以聽眾一聽就即刻分得出嘅聲音。Cyndi就係合適人選。」不過據Lionel表示初時Cyndi也猶豫是否參與,他表示:「我當時同Cyndi講:『你嚟唔嚟?』而佢就話:『我同我男朋友傾過,佢話首歌唔會流行。』我就同佢講『機不可失』。」主持人Jimmy Kimmel就問Lionel為何不同時邀請Cyndi及娜姐一齊參與?Lionel即時搞笑地說:「我依家將會喺國家及國際電視節目上講:『你講得冇錯。』」暗示自己後悔沒有邀請埋麥當娜參與!