台灣女星傳復合細13歲小鮮肉　床上交疊片翻Hit

台灣女星周曉涵樣靚身材正，有住D級身材兼甜美氣質嘅佢，更畀網友封為「戲劇女神」。而不時喺社交網同粉絲分享生活點滴嘅佢，感情生活同樣備受網友關注，繼2年前曾被爆出同合作電影《震撼擂台》嘅馬來西亞籍男星蘇熙喆拖手現身酒吧，隨後一齊搭車返屋企，隔年4月更喺社交網晒出男方剩係着底褲，同佢喺床上做雙人瑜伽嘅片段，不過似乎係唔小心上傳，事後亦緊急刪除。然而，去年（2023年）佢嘅前緋聞對象周孝安同陳天仁離婚，當時佢亦同蘇熙喆分手，引嚟外界揣測佢係導致周孝安離婚嘅導火線，不過幸好事後陳天仁出面為佢澄清。

而近日，周曉涵被傳同蘇熙喆復合，佢自己則強調自己單身多年，並分享愛情觀，認為人生必須有段轟烈嘅感情，婚後回歸平淡生活時，先識得收心養性，緊接着又分享自己曾經有段轟烈且瘋狂嘅愛情，當時男方表示要同第個結婚，未料結唔成婚又番嚟搵佢，經過多次反覆嘅離合後，先終於正式結束呢段感情。

此外，周曉涵亦認過自己容易畀人「感到威脅」，擔心自己老公或男友會畀佢搶走，但佢自己亦強調唔會做小三，至於年近40歲仲會唔會結婚生子，周曉涵則表示自己唔止怕痛，亦希望懷孕生子一事可以順其自然，所以目前未有去凍卵之餘，亦唔會強求。

事實上，周曉涵日前喺《商魂》嘅演出中，其突破尺度嘅演出震驚唔少觀眾，對此，佢自己亦分享自幼喺婆婆屋企接受嚴厲嘅教育，所以對於角色嘅遭遇深有感悟，亦慶幸依家先出演呢個角色，如果唔係一定會畀婆婆鬧：「嫁不到好人家！」