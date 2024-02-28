李龍基為Chris頻撲搞到日漸體弱：錢係身外物

藝人李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）原定於今日（28日）進行保釋覆核申請，但昨日（27日）突然顯示取消申請。今日李龍基一如以往約9時15分抵達大欖懲教署探望未婚妻Chris，他手拿兩個白色膠袋，裏面裝着一本隱約能見封面印有「鄧麗君」三字的雜誌。李隆基一見傳媒便立即說：「今日凍着多啲衫。」然後就保持沉默，期間傳媒追問「今日帶咗啲咩？」、「攰唔攰？」等問題都不作回應。

約下午11時，李龍基探訪完Chris從懲教署出來，一見傳媒即說：「我重申一次我嘅立場，從呢秒開始，我同Chris嘅事，任何評論我都唔會再發表，多謝大家關心，希望各位唔好咁辛苦，我唔會再作出任何嘅評論。除非大家鍾意我嘅音樂，或者關心我嘅音樂，我隨時歡迎，我最近寫咗首歌暫定《雲淡清風》，希望各位留意呢啲啦。（首歌喺你寫照？）首歌已經好耐，曲喺我自己寫，都做咗幾個月，多謝大家關心。（唱畀Chris聽？）有關Chris嘅嘢唔再發表。（幾時聽到新歌？）好快。」又解釋自己的個性就如歌名，喜歡低調且平淡，覺得平淡是福。

當傳媒再開始嘗試了解有關Chris突然取消保釋申請的原因時，李龍基又再重申：「有關我同Chris嘅嘢我唔再發表。（佢夠唔夠衫着？）夠嘅。（連日嚟風雨不改探Chris攰唔攰？）冇所謂。（繼續堅持日日嚟？）係嘅，我會。（嚟緊要去其他地方工作？）取消咗。（擔心Chris而取消？）我唔再發表啦。（損失幾多？）我唔講啦，冇乜所謂，最緊要人平安，啲唔好嘅嘢走晒，咁就安樂，我一向都覺得金錢係身外物，做人最重要開心同健康，之前個個朋友見到我都話我好頹，身體弱咗好多，我自己都覺得係，所以我依家會堅持每日做運動，相信之後會重新振作，多謝各位。」謂現每日都會跑步，每次約半小時，最後他又補充道現在能夠睡五至六小時。