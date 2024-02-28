【簡潔生活學】給香港人的心心

今個2月，集合了2月14日西方情人節與2月24日元宵，即中國情人節。對於年輕一輩，當然比較重視西方情人節。至於我，其實只要和另一半開開心心、多體諒和互相關心，日日都可以是情人節。

今年較為特別是，在這段中西情人節期間，在中環皇后像廣場上空懸掛起一個直徑達12米的巨型飄浮紅心，還有在港九各區出現「快閃」紅心。

這個「Chubby Hearts」文藝活動，最初令我想起黃鴨子遊維港，為不少人帶來歡樂，尤其一家大小，追着影相打咭。至於今次心心裝置，就較為配合情人節氣氛。

不知道大家對於創作者Anya Hindmarch有多少認識呢？我認識她是來自她的「I'm not a plastic bag」帆布袋設計，大約2007年，這個設計就風魔了整個時尚圈，名人明星都孭上一個，後來她更涉足裝置藝術，Chubby Hearts成為英國多個地標裝置，她希望藉這個「心」將歡樂、愛和喜悅的訊息傳遞到每一個城市。

的確，自從疫情後，每個地方的人和事都大傷元氣，尤其是香港人，需要多一點愛和能量。即使一個簡簡單單的心形設計，只要你抬頭望一望，也好像給你一支強心針，撥走不快的情緒。雖然這個展覽剛結束了，但若果之前有去打卡的朋友，都可以將相片轉寄予你愛人、朋友或家人，用相片代替說話，對方都會感受到你的關心和愛護。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

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