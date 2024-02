奧斯卡公布首批頒獎嘉賓名單　楊紫瓊關繼威再聚頭

《第96屆奧斯卡金像獎》將於香港時間3月11日早上舉行,而大會公布首批頒獎嘉賓陣容,共有13位巨星,其中包括去年憑《奇異女俠玩救多元宇宙》(Everything Everywhere All at Once)獲影后的楊紫瓊、最佳男女配角得主關繼威以及珍美李寇蒂絲(Jamie Lee Curtis),照傳統楊紫瓊將頒發最佳男主角。

除了楊紫瓊之外,上屆影帝得主班頓費沙(Brendan Fraser)亦在首批頒獎嘉賓名單中,他將頒發最佳女主角。此外,名單中還有多位過去的奧斯卡得主包括Mahershala Ali、尼古拉斯基治(Nicolas Cage)、謝茜嘉蘭芝(Jessica Lange)、馬修麥康納希(Matthew McConaughey)、雷碧達尼安高(Lupita Nyong'o)、阿爾柏仙奴(Al Pacino)、森洛威(Sam Rockwell)等,而「蜘蛛女」Zendaya亦是今屆《奧斯卡》頒獎嘉賓之一。有指大會將翻玩2009年那屆找去屆得主與過去得主一同上台頒影帝影后男女配角。

另方面,奧斯卡成功邀請到「阿Ken」賴恩高斯寧(Ryan Gosling)於奧斯卡「開金口」,演唱他於電影《Barbie芭比》(Barbie)中主唱的提名歌曲《I’m Just Ken》。