奧斯卡公布首批頒獎嘉賓名單　楊紫瓊關繼威再聚頭

《第96屆奧斯卡金像獎》將於香港時間3月11日早上舉行，而大會公布首批頒獎嘉賓陣容，共有13位巨星，其中包括去年憑《奇異女俠玩救多元宇宙》（Everything Everywhere All at Once）獲影后的楊紫瓊、最佳男女配角得主關繼威以及珍美李寇蒂絲（Jamie Lee Curtis），照傳統楊紫瓊將頒發最佳男主角。

除了楊紫瓊之外，上屆影帝得主班頓費沙（Brendan Fraser）亦在首批頒獎嘉賓名單中，他將頒發最佳女主角。此外，名單中還有多位過去的奧斯卡得主包括Mahershala Ali、尼古拉斯基治（Nicolas Cage）、謝茜嘉蘭芝（Jessica Lange）、馬修麥康納希（Matthew McConaughey）、雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）、阿爾柏仙奴（Al Pacino）、森洛威（Sam Rockwell）等，而「蜘蛛女」Zendaya亦是今屆《奧斯卡》頒獎嘉賓之一。有指大會將翻玩2009年那屆找去屆得主與過去得主一同上台頒影帝影后男女配角。

另方面，奧斯卡成功邀請到「阿Ken」賴恩高斯寧（Ryan Gosling）於奧斯卡「開金口」，演唱他於電影《Barbie芭比》（Barbie）中主唱的提名歌曲《I’m Just Ken》。