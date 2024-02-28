炎明熹認易對人有好感　望Mr.Right出現

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）今日現身新城宣傳新歌《透光者》，新歌表達她在喜歡的人面前會變成透明生物 ，無法表達情感，十分可憐。她笑言日常的自己真的是透明生物，出街愛戴帽，遮蓋自然鬈曲的頭髮。問到有否被鍾意的男仔當透明？Gigi指小學時，只有同學之間的感情，到中學開始忙於參加比賽和讀書，時間都密密麻麻，笑言：「從無人向我表白過，暗戀就唔知，（你暗戀人？）暫時冇，不過我好易對人有好感係真，好似我啲朋友和同事只要對我好小小，我就會對佢有好感，所以覺得自己好幸運。」

炎明熹沒有特定理想型男友，認為相處下來才知是否適合，直言希望這個人會出現，「想嘅！但覺得要時間相處，唔可以一識就墮入愛河，我係理智型，我會去偷偷觀察，才決定付托終身。」若將來拍拖，坦言擔心自己是「麻煩女友」，因為她要兼顧讀書和工作，與對方相處的時間便較少，「見面是培養感情嘅基礎，相處才打好根基，對方唔可能陪住我做嘢，我亦唔想影響到人哋，所以依家未必係最好階段。」

提到早前與《全民造星V》的鄧家杰傳緋聞，Gigi再度澄清並不認識他，只在活動上見過是點頭之交，之後對方追蹤她社交網，她解釋：「我喺網上睇過一條片，唔知係同一人，只係覺得佢影相和調色幾好，想作為工作參考用。」她並重申有時點讚後變unlike有可能因入𨋢訊號接收差所致，並笑謂：「早排情人節好多人出甫，我都唔敢再亂點讚。」提到財政預算案2024薪棒稅退稅上限3,000元，Gigi一頭冒水，因一切財務交由屋企處理，笑言：「等我問吓！會唔會受咗惠攞咗我啲錢，哈哈！」