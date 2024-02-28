The Purple Cave　型到發「紫」

據說，不同月份可對應不同的誕生石，而2月份的代表正是紫水晶（Amethyst），它象徵尊貴、權威、智慧、幸運，曾備受西方貴族的青睞，也很容易融入家居設計，正如今次介紹的概念建築「The Purple Cave」，內外遍布閃亮的紫晶，即使以洞穴為據點，依然極具貴氣！

猶如紫晶洞

紫色又稱為「公主色」，無論在東、西方的傳統文化中，它都是尊貴的代表，而散發出誘人紫色的紫水晶，更一度比肩鑽石，成為西方貴族最寵愛的寶石之一。由美國建築師DSGNR 57設計的「The Purple Cave」，可說是把紫水晶用於家居設計的可塑性表露無遺。從預想圖所見，它坐落於礦山之間，周邊被層層岩石包圍，前方則面向幽藍的海水，其外形保留了岩洞的粗獷輪廓，表面又被天然紫水晶覆蓋，令人聯想起風水擺設——紫晶洞的巨型版。當夜幕低垂時，紫水晶在燈光映照下，更是熠熠生輝。

氣場極迷人

你相信寶石有能量嗎？被譽為「智慧之石」的紫水晶，可改善人緣和提升智慧，觀乎「The Purple Cave」的內部設計，你會發現它所展現的氣場確是獨一無二。先從居室格局說起，這座拱形洞穴建築包含客廳、開放式廚房、睡房、浴室等設施，一應俱全，而且每一寸空間均經過精心布置。以客廳為例，牆身為岩壁，天花為紫水晶，視覺上極具質感和層次感。與此同時，為了減輕洞穴的壓迫感，設計師刻意減省室內裝飾，家具款式也以弧形、矮身、紫色為主，與牆壁互相呼應，營造出和諧的空間感。