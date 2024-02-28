郭子豪搞婚禮躺平都得　鄧卓殷乜都話晒事

藝人郭子豪和鄧卓殷今日（28日）以情侶檔身份出席社交媒體頒獎禮，剛宣布婚訊的兩人還應司儀要求在台上咀嘴，閃爆全場。

鄧卓殷以一襲紅色連身裙亮相，十分喜慶，她透露已開始籌備婚禮，但未定在哪兒舉行，她說：「好多嘢都未定，所以個婚禮下年舉行嘅機會大啲，唔想太趕。」她又指外地婚禮十分吸引，但香港就方便親友，問到二人籌備婚禮可擔心會吵架？鄧卓殷笑言：「咁依家約法三章。」郭子豪則充滿信心說：「我絕對唔擔心。」

鄧卓殷強調二人甚少吵架，她說：「通常佢話冇所謂，我就再決定，之後大家再傾。佢聽完我講會唔講任何意見住，等我講晒，佢再幫我組織。（想有贊助？）有贊助梗係歡迎，希望有婚紗禮服或鑽飾贊助，不過最想賓客嚟到開心，我們有個難忘婚禮就最重要。」

提到早前到糖水舖影婚照，他們計劃會再去有紀念價值的地方拍攝婚照：「例如我哋拍拖成日去嘅地方，旅遊工作時都可以影吓，係一個紀念性，或者返電視城着戲服影都得。」

同場的馬德鐘表示正努力經營網上平台，皆因宣傳快，又能與網民互動，他又指早前做一次內地直播帶貨，但形式不太合適自己性格，對有傳他不想做內地帶貨故不續約邵氏？馬德鐘表示：「唔關事，我依家都喺內地平台一路發展緊，希望再做好啲添！最想分享健康產品，同埋正能量啲嘅嘢。（鏡頭前騷身材？）有時做運動都都會騷少少，但唔好為效果而做。（請你帶貨好貴？）唔好咁講，傾吓先啦！（收視帝價？）都係差唔多價。」

劉沛蘅（Hillary）以吊帶低胸連身裙示人，被取笑與洪卓立（Ken）分手後可放任打扮，她笑言：「我一向都係按照自己嘅喜好着衫。」提到Ken之前聲帶有事影響演出，Hillary 表示雙方會為一些寵物事宜而聯絡，所以知道對方聲帶不適，現已康復了7、8成，很替對方開心，她說：「我都有send訊息問候佢，佢回覆『有心、冇事』。」問她現在可有追求者？她說：「有啲傾吓偈嘅朋友，但未去到了解階段。」

另外，網紅李元元（Lucy）在媽咪陪同下出席活動，Lucy媽透露囡囡會經常重看自己網上的搞笑片段，Lucy面對傳媒鏡頭十分害羞，但她表示：「如果一個鏡頭就唔驚，同埋我自己有相機，可以自己拍片，最鍾意拍妹妹笑嘅片。」Lucy媽則表示會看江若琳囝囝的片段，她說：「佢囝囝肥嘟嘟好得意。」身旁的Lucy即向媽咪撒嬌謂：「你都要睇我嘅片！」十分可愛。