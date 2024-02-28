梁超怡捲阿Sa陳靜四角戀拒受訪　黎諾懿裸露戲太太嫌唔夠弗

藝人黎諾懿及太太兼慧妍雅集主席李潔瑩（Nicole）、梁超怡和沈震軒等人今日（28日）出席慈善晚會。港姐梁超怡早前疑捲入女星蔡卓妍與前度男友「百億麻雀館太子爺」石恆聰，以及陳靜的四角戀緋聞當中，被指與傳聞中其中一位「C小姐」有關。自此，她的生活變得相當低調，出席活動均拒受訪，今日亦以趕着拍劇為由不接受訪問。

黎諾懿陪同太太Nicole恩愛出席活動，接任主席位置將近一年的Nicole自言今年七月將會卸任，屆時會開辦一場會議，商討下屆主席人選，亦有連任的可能性，問到Nicole會否想連任？Nicole笑言：「到時再研究吓（有冇時間照顧小朋友？）都可以，因為大仔好忙，而細仔仲未識嘢。」表示只要黎諾懿多幫忙在家照顧小朋友，她就可以放心外出工作。黎諾懿即笑道：「我再多啲就全職，大家就唔使再搵我做訪問。」

講到慈善晚會，黎諾懿可會有行動支持？黎諾懿說：「基於我冇乜技能，又唔識唱歌，最多做吓公關，叫多啲人幫手，呼籲大家捐款（監製？）咁大嘅活動，我哋呢啲小人物監製唔到。」不過，他笑言下年慈善晚會可以考慮做「總廚」，負責煮菜宴客。

談到黎諾懿有份主演的新劇《婚後事》，劇中他有不少裸露身體的場面，Nicole笑言：「我嫌佢操得唔夠Fit。」而黎諾懿則指以他現在的年齡計，身材已經好好。問到夫妻二人會否一齊欣賞劇集？他們就指會分開欣賞，黎諾懿更直言Nicole是「問題少女」，會一邊看一邊在他旁邊提問，Nicole又言不會因劇集中的親密場面而呷醋：「因為我對佢有100%嘅信任。」指絕不會讓孩子觀看劇集。對於2024/25 年度《財政預算案》樓市撤辣，黎諾懿表示要儲蓄足夠的金錢，才會考慮置業，不想有太大的負擔。

同場，沈震軒則以贊助人的身份出席活動，稱今年是第一年與慧妍雅集合作，在商人的角度來看，今日有份出席的女士全部都是潛在客戶。又謂現在位於銅鑼灣的健身室生意良好，認為疫情後大家比從前更注重健康，問到可會開分店？沈震軒說：「一步一步嚟啦，我依家搞緊一個大project。」透露有意開健康食物餐廳，因為他覺得香港比較少這類型的餐廳，而剛好在泰國時見識到一種又好味又健康的食物做法，想將其食譜搬回香港，又言可以在健身室旁開設，提供一條龍服務，問到開餐廳先還是與女友陳欣妍結婚先？他說：「Never know，佢（陳欣妍）好鍾意surprise，所以唔透露太多（今年會結？）never know（求婚未？）唔可以講住。」另外，對於2024/25年度《財政預算案》樓市撤辣，沈震軒表示要先做多點工作儲錢，因為又要做生意又要儲老婆本，支出好像。