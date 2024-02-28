本日日本：吉祥物Nyalan貓　美食甜點登陸東京．大阪

日本旅遊情報網Jalan自2019年起與東京車站商場合作推出「Jalan祭」，發售期間限定的特色美食。今年也不例外，更將版圖擴展至大阪，即日起至3月31日於東京站的兩個商業設施ecute東京和GRANSTA東京，及大阪站的商業設施LUCUA大阪舉行。今次特色係以Jalan吉祥物Nyalan貓為主題，推出一系列的美食及甜點，貓奴們應該好想將全部帶回家！東京站方面，推介カタヌキヤ炮製的Nyalan貓造型年輪蛋糕，蛋糕是杏仁味道，中間的貓貓可以獨立切出來。另外有和卵菓ららら推出的Nyalan貓玉小判牛油夾心，使用頂級雞蛋品牌「磨寶卵GOLD」製作的餅皮，再混合米菓，打造鬆脆口感，內餡是濃郁的大納言紅豆朱古力牛油忌廉，每日只限發售30個。還有造型超可愛、由香炉庵 KOURO-AN製作的Nyalan貓香爐庵上生菓子，內餡為綿密紅豆餡，不會太甜，每日限定5個。而菓匠禄兵衛推出的「福Nyalan貓」則是煙韌的丸子搭配滋賀木之本的大廣醤油調製成濃郁的醬汁，甜甜辣辣好過癮，每日限定30盒。大阪站方面共有8款產品，大多以貓掌肉球為外形，例如肉球棉花糖、肉球曲奇、肉球芝士蛋糕等，相當吸引。