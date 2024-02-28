陳自瑤演技大爆發　「委屈含淚」拚「絕望爆喊」全城激讚

無綫新劇《婚後事》播映首兩集後已口碑不俗，不少網民都表示會追看，昨晚一集以「打離婚官司，如使七傷拳」為點題句子，以展示Emma(陳自瑤飾)為了爭贏悅悅撫養權，就連傷害自己也在所不計的決心，狠毒的同時亦很可悲。在Emma的視點，其實自己是到了零退路才對善仁(羅子溢飾)出狠招；在尚未完全死心之前，Emma無論面對冷酷不仁老爺（煒烈飾）的咄咄相逼、愛善仁多於自己的女兒的漠視、老公善仁的疑似背叛，以及一再累積的債務問題，都是裝堅強盡力平靜撐過去。

昨晚有兩句台詞相當可圈可點，在第一集，Emma指控善仁一切都是「假㗎」，及質問善仁是否仍然掂記「那個女人」時，Emma都是處於歇斯底里的狀態；但在Emma視點，她是在心理醫生（陳庭欣飾）的診所裏申訴善仁「假仁假義」，全程表現的是驚恐、不安及不甘，憤怒反而佔極少部分；而問到是否仍惦記「那個女人」時，Emma在自己的視點同樣沒有發癲，全程只是落淚委屈地訴說不安，我見猶憐。對於因為視點差異呈現了看似截然不同的故事，網民普遍覺得有趣，並有不少觀眾由首集的「善仁派」轉為「明芯派」，還有不少網民期待Mira（王敏奕飾）視點，以找出善仁是否真的有出軌這個終極答案！

昨晚陳自瑤再度大晒演技，除了繼續有暴走面，「委屈含淚樣」、「絕望爆喊」及「痛到冇知覺」等狀態均發揮得淋漓盡致；尤其被女兒「狠心拋下」後在家飲悶酒一幕，徹底地放下女神包袱，蓬頭垢面、頭髮凌亂、面部浮腫兼麻甩地大字形攤在床上之餘，並大膽地全程零化妝上陣。她受訪時坦言拍攝該幕前，有刻意「整殘自己」企圖增加說服力，笑言是「終極豁出去」。

播放了兩集的《婚後事》，暫時除了男主角羅子溢及女主角陳自瑤成功彈出外，飾演羅子溢父親的煒烈亦備受廣泛關注，除了因為他是導致陳自瑤及羅子溢關係走下坡的最大導火線外，其極為貼地的廢老人設亦引起很大迴響，其中「臭雞」、「你老媽西蘭花」及「你姨媽到」更成為最新廢老金句潛力圖！網民大讚煒烈演「基層廢老」勁貼地，值得一個男配獎！對於網民正評，煒烈大表驚喜，感激遇上好監製及好編審之餘，亦透露拍攝時過足戲癮，並大賣關子謂：「咁大個仔都未試過拍戲要喊成十幾個鐘。」