MIRROR大派彩蛋「買一送二」　Ian今年主打情歌

男團MIRROR大派彩蛋「買一送二」，原本只得副隊長Anson Kong到電台做直播，但Ian及Stanley突然出現，令鏡粉大叫「好抵」。而Anson Kong更臨場加演「Fans Club聚會」，跟生粉近距離接觸40分鐘，至於Ian師兄look最煞食，更預告其愛情觀及首個暑期演唱會。

MIRROR成員Anson Kong（AK）昨日為宣傳新歌《Guilt Machiine》現身電台，半百「生粉」（Anson Kong粉絲暱稱）一早到電台門外等候，不過一身師兄造型的Ian也突然出現電台為節目錄音，令在場粉絲失控大叫「陳卓賢、Ian」及「好抵呀！」，雖然他是「低調」到場做錄音訪問，可是仍見有Hellosss（Ian粉絲暱稱）守候，雖然有點錯愕，但隨即以陽光式笑容及揮揮手作答謝。

據知預錄訪問中，Ian透露已準備好今年推出一系列以愛情為主線的單曲，之前派台的《Lost At First Sight》只是第一步，又分享自己的愛情觀：「同人相處，無論係同性或異性，初見嘅第一個印象好重要，如果見到一位令我心動嘅異性，我會望住對方，然後幻想同對方一起食飯係咩情景。」

他又說希望今年有機會有空檔時間可以專心寫歌寫詞及爭取出專輯大碟：「不但可以收錄以往嘅派台歌同埋今年度嘅愛情系列單曲，仲可以有埋小眾曲風嘅side track，畀歌迷看到不同風格及不同面向嘅自己。」談及將於暑期舉行的其首個個唱，他表示完成了16場MIRROR演唱會後，對個唱信心大增，期待和現場觀眾互動，又說：「好開心可以重拾表演嘅初心及唱歌嘅樂趣，自己可以好好享受舞台，畀觀眾最好嘅表演。」

早前完成MIRROR的16場演唱會後，他表示對今年舉行個人演唱會信心大增，他十分享受與現場觀眾的互動，很高興重拾表演的初心及唱歌的樂趣，希望個人演唱會都可以好享受舞台，帶給觀眾最好的表演。

至於AK在電台完成首部分訪問後，趁空檔落樓替「生粉」簽名、合照及收禮物時，遇見Nowhere Boys主音Van到電台，兩人甫見面又密斟又擁抱，AK還肉緊地錫了Van面珠一啖，頓令生絲大呷醋大叫：「我又要！」Van派完雙封利是給AK後，為「生粉」簽足40分鐘名，不過他上車，因顧住向「生粉」鞠躬而險被自己的座駕撞到，幸好他身手敏捷閃身避過。至於Stanley於下午4點半離開電台，原本打算上車即走的他，即折返為等候他的粉絲簽名後才再上車離開。