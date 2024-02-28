ANSONBEAN男友力爆燈　高調放閃爆：準備見家長

獨立歌手兼女子組合Beanies成員張天穎（Jaime）去年與拍拖5年的男子組合P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）分手，日前被爆戀上年輕3歲的陳毅燊（ANSONBEAN ），兩口子大方認愛，認真甜蜜。

今（28日）晚，ANSONBEAN出席電影《填詞L》首映，他透露戲中沒有感情線，但沒有失望：「因為比預期中期望多咗，自己本身只係嚟客串玩吓，後來剪剪吓變咗男主角，所以幾surprise。（片酬係客串價？）唔知，不過我唔介意，套戲喺我母校拍，加上導演同監製自資，所以冇所謂，全力支持。」

ANSONBEAN冧爆表示會請女友入戲院睇戲，問到喜歡女友甚麼？ANSONBEAN甜笑表示：「我哋係啱啱開始，同佢好夾，溝通上好舒服，對我正面影響好大，成日見佢好勤力做自己作品，互相支持係好緊要，所以我好開心同感恩。」至於誰追求對方？他想了想說：「我哋有共同朋友認識，我會話係我追佢，我主動啲。（見家長未？）未，屋企人有叫，我哋暫時都忙，會盡快安排。」

同場的葛民輝（阿葛）和鍾雪瑩在戲中飾演父女，去年憑《填詞L》入圍台灣金馬獎最佳女主角的鍾雪瑩，今年再入圍香港電影金像獎最佳女主角，問阿葛是否睇好「阿女」？他稱：「聽聞佢上年去咗台灣提名，已經覺得唔係嘛，睇埋剪完片之後就明，睇埋佢學校嗰部分真係入型入格，一個年紀咁大嘅少女，可以扮演一個發育未完全嘅學生妹，簡直係繪形繪色，入型入格。」

阿葛一向十分鬼馬，不過鍾雪瑩就大讚他在片場十分嚴肅認真，也沒有令她忍不住笑，阿葛笑言：「我喺現場好正經，會攞毛筆出嚟練書法同聽浪聲，但現場冇囉！」