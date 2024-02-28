混血黑珍珠　模界新星

混血女郎係咪高質啲呢？其他唔敢講，但可以肯定呢位美日混血兒潮崎真凜，唔單止樣索，心口嗰對G奶更係勁有睇頭，加埋一身健康古銅膚色，散發出黑珍珠魅力，令男士無法抗拒！

標準女神

出生於日本埼玉縣嘅潮崎真凜，擁有異國風情嘅五官同膚色，而且氣質獨特，因為佢係一位美日混血兒，身材仲相當火辣，35G巨乳渾圓堅挺，配合一雙長腿，絕對標準女神級數，試問男人點會唔鍾意吖！

雖然佢係混血兒，而且喺美國生活過一段日子，但咪以為佢嘅日文麻麻，據稱佢自細不但學習日文，故此操得一口流利日語，亦因為咁，佢返回日本讀書時，語言並冇成為佢交流嘅障礙，反而加深佢對日本文化嘅喜愛，同時令佢開始接觸Cosplay文化。事實上，早喺於2021年投身模特兒界前，佢已經活躍於日本Cosplay界一段日子，更憑住玲瓏浮凸嘅身材，成為薄有名氣嘅性感女Coser。

性格可愛

講到Cosplay，真凜嘅扮嘢功夫都唔錯，每次登場都會落足心思，加埋佢嘅混血面孔，真係別有一番吸引力，亦因為咁，獲得模特兒事務所向佢招手，故此佢順理成章成為模特兒界一員。不過礙於種種原因，真凜喺投身模特兒界後嘅發展只係一般，後來佢便轉會到另一模特兒事務所，以性感水着寫真打響頭炮，並憑住巨乳混血兒嘅魔力，獲得模界黑珍珠之名。

有趣嘅係縱然真凜憑住出眾樣貌及身材，成為矚目嘅模界新星，但佢並未停止過Cosplay活動，更以性感造型喺攝影會上亮相。據佢解釋，一來自己係動漫迷，二來透過唔同嘅Cosplay造型，可以展現出唔同嘅魅力。另外，真凜雖然憑住亮麗外形而贏得人氣，但係佢嘅可愛性格更討人歡喜，好似佢早前便喺Twitter上訴苦，話睇牙醫好可怕，嚇到佢喊足全程。

Profile

年齡：25歲

身高：171cm

三圍：35G-24-37

作為模界新星，潮崎真凜最為吸睛嘅唔止Cosplay寫真，水着造型至係最強嘅吸睛手段，單憑一對巨乳加上修長美腿，試問有邊位男士唔心郁呢？