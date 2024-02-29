【是日通勝】

農曆正月二十

甲辰年 丙寅月 癸亥日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、中午11時至1時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：沐浴、結網

忌：嫁娶、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：43、12、01

幸運顏色：綠、青

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：不要亂發脾氣，情緒低落時，應暫停工作。

金牛座：單身者有吸引桃花條件，宜好好裝扮一番。

雙子座：建立人脈好日子，留意坊間消息有利投資。

巨蟹座：覺得另一半肯花心思遷就自己，心情暢快。

獅子座：令人艷羨的機會接踵而至，記得好好把握。

處女座：毋須拿自己跟別人比，跟自尋煩惱沒分別。

天秤座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

天蠍座：遇上麻煩忌慌張，沉着應對有助大事化小。

人馬座：輸人不輸陣，就算運氣差也不應自暴自棄。

山羊座：感情關係存暗湧，不改變相處態度將有麻煩。

水瓶座：感情需要用心經營，別以忙碌為卸責藉口。

雙魚座：笑容有助扭轉頹勢，遇上麻煩要保持樂觀。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）雞 人緣旺

（跌）蛇 心情差

鼠：運勢一般，易得罪小人，宜謹言慎行。

牛：心態出問題，時間管理差，工作受影響。

虎：未到表白時機，心急脫單易弄巧成拙。

兔：脾氣大，容易因失控而陷入是非爭端。

龍：被瑣事弄得焦頭爛額，浪費不少時間。

蛇：是日沖煞，頭頭碰着黑，心情差到極。

馬：運勢回升，工作順利，壓力逐漸緩解。

羊：有伴侶者宜加強溝通，避免感情變淡。

猴：健康運跌，睡眠時間不足，心情煩躁。

雞：人緣運上升，今日容易遇到良師益友。

狗：貴人運強，事業發展受惠，財運上升。

豬：要替別人收拾殘局，工作進度受影響。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

風水魚

在中國傳統文化中，風水被認為是一種能夠影響人們運勢和命運的力量，而風水魚則在風水布局中起到調節磁場、吸納財運的作用。

風水魚的選擇非常講究，最常見是金魚和錦鯉。金魚代表財富和好運，錦鯉則象徵成功和吉祥。根據風水學的原理，風水魚應該放在特定位置，如家居的財位或者辦公室的財位，以增加財運的流動。

放置風水魚的位置也有諸多規定。首先，它應該放在屋子的正中央，這個位置代表財運的集中。其次，魚缸應該保持清潔，水必須清澈，以保持良好的風水能量。還有，魚缸的形狀也很重要，最好是圓形或八角形，這些形狀被認為能夠儲存正面的能量。

除了放置位置和魚缸形狀，魚的顏色和數量也有所講究。金魚的顏色多樣，但最好選擇紅色或橙色，這兩種顏色被認為能夠帶來財富和好運。至於數量，一對金魚或錦鯉被認為是最好的選擇，因為它們代表着雙倍的幸運和財富。

風水魚在風水學中扮演着重要角色，被認為能夠吸納財運和帶來好運。然而，我們也應該明白，風水學僅是一種信仰和觀念，不能完全依賴它來改變命運。無論如何，放置一個漂亮的魚缸，欣賞魚兒的游動，也能給人們帶來一份寧靜和愉悅的心情。