古天樂擺陣催運　潛伏一年出撒手鐧

香港電影近年陷入寒冬期，不少影片在內地市場被「撳住打」，身為電影公司老闆的古天樂（古仔）去年亦休養生息，有消息指今年連春茗都不會舉辦。不過，香港電影人向來有打不死的精神，有指他將大展拳腳，其大製作《尋秦記》傳今年推出，望殺出血路。而向來篤信風水的他，早前更為公司轉擺「三馬八龍陣」，以增強運勢！

香港電影業去年面對不少困難，尤其形勢在內地市場愈見疲弱，影帝張家輝早前受訪時談及現今電影市道的情況，亦不禁感嘆萬千：「依家電影業，好似跌入一個好冷、好唔穩定嘅氣候，我哋做咗成世電影，適逢呢個氣氛，只能夠做好自己，現時變化好似前所未有。」另一影帝林家棟亦表示開戲不易，過去有些電影的成績不似預期，或要與政府商討如何獲得更多支持，就連親民影帝周潤發亦曾公開指電影《別叫我"賭神"》有機會是他最後一部電影。原定今年初開拍的《拆彈專家3》，亦將延至明年初才開拍，電影業形勢之險峻可想而知！

幾位影帝的擔憂絕對成立，單看去年香港電影在內地票房的成績，不少都差強人意，反觀由內地藝人掛帥的內地電影則連番報捷，例如近期在賀歲檔上映、賈玲主演的《熱辣滾燙》票房就大收33.26億元人民幣（約36.16億港元），連同沈騰主演的《飛馳人生2》亦收31.22億元人民幣（約33.94億港元），更成為今年新春檔霸主，港產片輸到冇影。

幫郭富城谷戲

身為電影公司老闆兼演員的古天樂，眼見香港電影去年在內地市場不景氣，都特別休養生息。有多部大片在手的他，去年選擇按兵不動，就連往年大搞的公司春茗，今年亦有指不會舉辦，謹慎用錢！不過，向來熱愛電影、鬥心十足的他，又怎會長期潛伏？他開源節流，為的是可以走更遠的路，今年他將大展拳腳，有指投資的大型科幻古裝電影《尋秦記》會於今年推出，由於該類題材在近年港片甚為少見，有望殺出血路！除此之外，向來篤信風水命理的他，特別將公司門口的風水「轉陣」，由「一馬八龍」陣，改為「三馬八龍」陣，望增強運勢！

近日被拍得在泰國跪拜四面佛的他，不忘為同業出力，見郭富城、任賢齊、林家棟主演電影《臨時劫案》正在內地及香港上映，他近日特別拍短片助陣宣傳，身在海外的他興奮表示要為該片慶功，見他獨自坐在中式餐館裏笑說：「啱啱同啲外國朋友睇咗《臨時劫案》，非常好睇！我哋依家同佢嚟慶功、自己慶功！」並搞笑上演「一個人的慶功」，盡顯幽默。