猛男陪玩遊盡隱世海灘　梅小惠聲音導航夠過癮

俗語有云「時間就是金錢」，去旅行當然希望爭取時間，每分每秒玩到盡！繽FUN星網一連四集特備旅遊節目《識玩識嚟Sydney玩》，請來久未露面的藝人梅小惠，以靚聲導航帶大家捐窿捐罅暢遊悉尼，「靚女惠」更提供不少私人珍藏照片，首次在節目中絕密曝光，保證觀眾看得嘩聲四起，每一集亦會邀請不同名人紅星為大家提供遊澳實用小貼士！

現時澳洲正值夏天，怎少得跟陽光與海灘玩遊戲，「靚女惠」第一站帶大家到曾經連續兩年當選澳洲最佳海灘的曼利海灘(Manly Beach)！由環形碼頭(Circular Quay)乘船出發，坐於上層欣賞沿途美景，不經不覺乘坐大約20分鐘便下船，再由曼利碼頭(Manly Wharf)一直走，只需大約6分鐘就能夠到達目的地。

曼利海灘為澳洲著名衝浪勝地，1964年首屆世界衝浪錦標賽也在這裏舉行，靚女惠到訪當日，亦適逢有大型划艇及衝浪比賽可以欣賞。如果心癢癢想參與其中，現場設有租借海灘用品及玩水設備的攤檔之外，亦可以參與當地提供的潛水及滑浪課程。但能夠當選最佳海灘，甚至稱得上是隱世海灘，豈止藍天白雲和水清沙幼這般簡單，由碼頭到海灘途經的科爾索(The Corso)購物區，要買要食應有盡有，每逢周六及周日還可以閒逛市集，整個配套打造得這般出色，得獎可謂實至名歸。

提到海灘，不得不說悉尼最具標誌性的邦迪海灘(Bondi Beach)，一望無際的海岸線，加上著名的「邦迪藍」清澈海水，想追求刺激的年輕人可以享受衝浪快感，海灘亦劃出獨立區域避開海浪，讓家長在絕對安全的情況下與小孩戲水，想Chill住打卡的話，就可以去Icebergs Pool海水泳池游水曬太陽，名副其實一個海灘、三重享受。如果意猶未盡，在邦迪海灘上岸後不足1分鐘的路程，便能到達健身區，隨時有一眾猛男陪你做運動，選過健美小姐的靚女惠，當日在腦海中亦不禁幻想跟猛男一起健身。

不少香港人出外旅遊都會選擇自駕遊，令規劃行程及安排時間更具彈性，而悉尼作為其中一個自駕遊的熱門旅遊勝地，到底有甚麼需要多加留意？著名歌手黎瑞恩就為大家提供貼士，想知道就要收看今集《識玩識嚟Sydney玩》！