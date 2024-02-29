娛圈單打︱拍劇非敗走　影后底氣夠

「三金影后」內地演員周冬雨去年幾部孭飛電影《燃冬》、《鸚鵡殺》及《熱搜》票房連環仆直，人氣跌至谷底，終於宣布參演懸疑電視劇《共生》，不過網民一樣唔多睇好，並形容為「敗走公仔箱」。

周冬雨自從同比佢細6歲內地男星劉昊然拍戲撻着後，可謂頭頭碰着黑，連社交網PO旅遊素顏相，都被口痕友狠批顏值跌Watt，呢啲咪叫「牆倒眾人推」囉。眾所周知，周冬雨一直唔係靠靚樣搵食，金馬、金像、金雞、百花，數得出嘅影后獎座，佢都應有盡有，演技同氣質至係佢強項，咁有底氣嘅女仔，即使拍劇一樣可以絕地翻身。

事實上，現時內地電視劇一啲都唔失禮，王家衛一套《繁花》紅遍大江南北，眾多主要演員胡歌、辛芷蕾、唐嫣等迅即紅上加紅，紅到上埋今年央視春晚。再加上近年懸疑刑偵題材電視劇在內地亦都好火熱，愛奇藝推出的網絡劇品牌「迷霧劇場」系列，自2020年改編自東野圭吾小說《綁架遊戲》嘅《十日遊戲》開始，大多叫好又叫座，靚女金晨自此星途亨通，更憑《孤注一擲》成為38億人仔票房女星。

仲有去年一齣《漫長的季節》，講述一宗跨越近20年碎屍案，劇中幾個主角都係麻甩大叔，伊能靜老公秦昊為此增肥十幾公斤都無白費，豆瓣高達9.5分，成為近5年評分最高嘅懸疑大陸劇，秦昊自然水漲船高。

至於周冬雨將要拍嘅《共生》，製作團隊亦非等閒之輩，於2017年曾以《白夜追凶》懸疑推理網劇被封神劇，男主角潘粵明更因此而鹹魚翻生，拎埋「年度吸引力明星」。所以周冬雨千祈唔好氣餒拍好套劇，到時收視高開，又會有班擦鞋仔簇擁埋嚟話「一早睇好你啦」。