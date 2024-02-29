楊千嬅獲封巡唱銷量女王　無懼年齡繼續追夢

楊千嬅人到中年深明勞逸結合的重要性，她先現身日本滑雪度假，再為之後忙到年底的巡唱衝刺。對於被稱為巡唱票后，她謙說只是好彩，又將功勞歸於圑隊，自言唱了29年仍然尚有進步空間。

藝人楊千嬅完成澳門兩場巡唱後終可歎世界，日前她在社交網分享偕老公丁子高在日本二世古的滑雪相，但11歲囝囝Torres未有曝光，她留言：「終於可以偷閒休息一下，我很喜歡滑雪，很喜歡冬天，人生有很多冬天的故事。雖然還未練到高超的技術，但我卻超級快樂。」據知千嬅結束日本之旅後，將再和工作夥伴組圑外遊，為4月起展開的世界巡唱好好充電。

日前千嬅接受東網專訪時，提起她被稱為除了鄧紫棋（G.E.M.）之外，另一位在內地巡唱的香港銷量女王，千嬅聞言即謙說是好彩：「我哋謙虛啲先，只係遇上好時機啫，之前我個巡迴啱啱開始時都係試吓試吓，有遇上判斷錯誤而碰釘，邊學邊了解市場再修正，但見到圑隊好多未做過咁多場演唱會嘅年輕人，可以好放鬆去跳、去發揮，我就好感動，呢份滿足感比個人演出更大。」

千嬅過去幾年走遍世界各地巡唱，雖然精神和體力消耗大，但她卻樂在其中，並從中學識了何為養顏及養生：「即係過開心嘅生活，保持健康身體，就可以做自己想做嘅嘢。」又指曾有朋友叫她放慢腳步享受人生，但她認為人要有好奇心及夢想：「追夢唔係年青人先可以，其實係視乎自己個心態，我21歲參加新秀歌唱比賽入行，曾經以為自己中段已經離開咗（演藝圈），人係未知之數，我對自己有信心先可以做Artist。」

擺正心態應對負評

問到巡迴場場爆滿是否掘金大成功，她即說參演過個唱製作才知開騷不容易：「其實製作成本好高，唔係外界想像中咁簡單。」有謂千嬅曾經歷負評，現時是否成就最強抗壓力，她則謂：「我諗每個人唔係驚批評，係介意批評，如果自己做得好，係冇基礎話你，咁就睬佢都傻啦，啲人話我唔好，我會反省，人要反省先有進步。」

服裝：Joyce Boutique

場地：香江花月