太興集團推出生活環保APP　聯乘Zero2送出35,000杯「零碳奶茶」推廣低碳生活

【特約報道】太興集團於2024年2月24日公布與庫瓦（Negawatt Utility)所開發的零活易Zero2手機應用程式，旨在推動環保意識，透過Zero2 app用戶免費派發35,000杯「零碳奶茶」：推動全民以Zero2 零活易App實踐環保低碳生活。

ESG是近年企業最關鍵的議題，踏入35周年的太興集團，除制定策略及措施外，亦希望由上至下從日常生活著手，鼓勵員工及社區攜手參與集團的ESG旅程，邁向可持續發展的未來。太興成為全港首間上市飲食集團，推動全體員工實踐ESG低碳⽣活。集團更進一步將環保意識帶進全港，讓全民起動實踐環保低碳生活。太興奶茶作為集團最具代表性的招牌產品，和社會消費辨識度高，經過Negawatt協助進行碳審計和碳交易之後，送出10,000公斤的碳權給太興集團，首階段推出35,000杯「零碳奶茶」送給參予可持續零碳生活的Zero2使用者、太興顧客及夥伴，藉此喚起大眾對環保減碳的關注度。

Zero2 app 用戶可以通過該平台記錄他們在「衣、食、住、行」方面的減碳行動，並累積積分以換取獎賞和優惠。這與太興集團的理念完全契合，因此兩者合作利用科技，以輕鬆愉快的方式持續實踐環保低碳生活，並支持循環經濟的發展。

太興集團執行董事陳淑芳女士在會上表示：「太興扎根香港35年，我們一直積極推動ESG生活意念，與持份者一起為可持續發展作出努力。我們透過輕鬆愉快的方式鼓勵員工將日常生活裏面的衣食住行，變成數據化，記錄環保足跡，建立屬於太興的生態圈，凝聚力量支持低碳生活。目前為止，太興已經有超過2000名員工使用Zero2 app。」

為持續提升環保表現，太興於原材料採購及營運流程上，從源頭減廢、食物捐贈、廚餘收集及轉廢為能多方面減少製造垃圾，透過洽談大批量訂單，減少包裝浪費，甚至升級再造 賦予廢棄物二次生命，優先以環境友善嘅方式經營業務。

活動上，庫瓦公司行政總裁兼創始人林忠澤先生亦分享環保心得中「我們飲的一杯奶茶，背後都牽涉一連串C同碳排放處理，今次與太興合作就是要大家從一杯奶茶開始為環保出一分力，並以之持續下去。不單止一杯奶茶的製作都可以同ESG有關，其實一間茶餐廳也可以擁抱全民ESG的概念。和太興合作推動ESG和Zero2零活易，讓全民都能參與持續性的低碳生活。為達到「零碳奶茶」的目標，Zero2更送出10,000公斤的碳權，中和了生產奶茶的碳排放，讓大家都在零碳條件下享用美味的太興奶茶。」

活動嘉賓藝人郭秀雲(Sharon Kwok)一直關心環保議題，身體力行續實踐環保低碳生活，從日常生活著手回收可循環再造物品，希望將環保意識帶給更多市民； 今日郭秀雲帶同鸚鵡麥飛（McFly）擔任活動頒獎嘉賓，並即場體驗使用 Zero2 app，希望通過活動藉此喚起大眾對環保減碳的關注度，為環保出一分力。