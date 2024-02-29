《沙丘瀚戰》莉碧嘉受訪爆拍戲時被巨星鬧喊　網民估百份百係佢

瑞典上位女星莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）日前宣傳新作《沙丘瀚戰：第二章》（Dune:Part 2）而接受網台節目訪問，她在訪問期間爆曾被一名影星拍檔當眾鬧爆。

她表示：「我曾經同一個一級白癡拍過一部戲，係邊個唔重要。我嘗試唔爆名。」她表示那位「沒有安全感與憤怒人類」因她沒有演好一場戲而在片場鬧爆她。她說：「呢個人喺整個團隊面前望住我講：『你咁樣叫做演員？呢個就係要我合作嘅人？究竟呢個係乜Ｘ嘢？』但因為呢個人係No.1，所以現場冇人撐我。我喊住離開拍攝現場。佢仲話：『你離開我片場。我就同網球（用電腦特技）做對手戲。我永遠都唔想見到你。」莉碧嘉指當時好驚，不過仍望住那位巨星講：「你可以收X皮。」她於訪問中提示事件是在過去10至12年發生，並強調不是湯告魯斯（Tom Cruise）或曉積文（Hugh Jackman）。

曾與她在電影《戰神：海格力斯》（Hercules）的巨星狄維莊遜（Dwayne Johnson）即時於社交網留言回應，並表示自己都好想知是誰鬧喊她。他說：「好憎見到呢啲情況但好愛見到為自己挺身而出。莉碧嘉係上天派嚟我哋片場畀我嘅守護天使。我愛呢個女人。我好樂意知係邊個所為。」

由於她曾與多位巨星合作過，訪問一出後一眾網民即大玩「猜猜我是誰」齊齊估是那位巨星所為，撇除以上3位巨星，大部分網民都認為莉碧嘉口中的巨星是英國男星曉格蘭特（Hugh Grant），2人於2016年的《走音天后》（Florence Foster Jenkins）中合作過，有網民指曉曾被女拍檔批評性格難頂，亦有網民表示：「我敢打賭一定係曉格蘭特，我睇過一啲報道指佢好串同難共事。甚至佢自己都講過佢啲女拍檔可能都好憎佢。」