Mark Feehily因健康為由宣布暫別Westlife

愛爾蘭男子組合Westlife近年再度活躍樂壇，去年他們先後於香港及澳門舉行巡唱，而昨日成員之一的Mark Feehily 於社交網站宣布因病為由而暫時離隊，令樂迷震驚！

現年43歲的Mark撰長文宣布離隊：「大部分樂迷都知我過去不久前有健康問題挑戰。其實早於2020年8月我已接受手術。做完手術幾日我因感到痛楚而緊急入院，並留在ICU（深切治療部），我被告知係手術發生嘅併發症引致。我發展成為有生命威脅嘅敗血症，要即時接受手術保命。」雖然2020年12月已出院，但他表示一直都未見好轉，2021年他在紐卡素開騷前又因肺炎而再度入院。而他更指因而先後接受過4次手術。他表示目前自己需要專注康復，所以沒有選擇之下暫別Westlife，最後他說：「請別替我擔心。我會好快見到你哋！WESTLIFE永恆！愛你的Mark Feehily。」

目前Westlife只剩下Shane Filan、Kian Egan以及Nicky Bryne 3位成員，他們亦有發聯合聲明祝福他早日康復。暫時未知即將下月舉行組合的首次美國巡唱會否因Mark離隊而受影響。