婚後事︱黎諾懿全裸有得睇　賴慰玲吳紫韻爭住曳曳

藝人羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲等主演嘅無綫新劇《婚後事》已經播出，劇中黎諾懿飾演補習天王「甘誠鈞（Davey）」，身為情聖嘅佢，除咗有賴慰玲做佢女友兼左右手，佢身邊亦不乏高質女伴。早前已有劇照流出黎諾懿同賴慰玲親密鴛鴦浸泡泡浴一幕，大家終於有得親眼睇片，黎諾懿本身以為背面全裸鏡頭會被cut到冇晒，點知原來有「漏網之魚」！

劇情講到黎諾懿於浴室沖涼，一直思考暗戀多年嘅女神陳自瑤勸佢暫緩同賴慰玲結婚一事，只見到黎諾懿全身赤條條背住鏡頭，成個屁股都睇到晒，雖然畫面作模糊處理，但前後長達近2秒，個Shape都畀觀眾睇晒。不過大家同樣期待賴慰玲剥衫出浴畫面，見佢走入廁所向住黎諾懿除黑色露背連身裙，全個玉背盡現眼前，之後二人水乳交融一幕更激，賴慰玲其中一隻腳更纏在黎諾懿腰間，網民瘋狂cap圖，更有1秒見到賴慰玲身上嘅泡泡滑落，即時露半球。賴慰玲劇集開播前談到相關場口時，大讚黎諾懿是好拍檔，讓她能在百分百安心情況下完成拍攝。

同時亦有「加場賽事」，劇情同時有講黎諾懿外面嘅女人，其中一位係吳紫韻，吳紫韻現身酒店等黎諾懿。佢都係以黑色吊帶低胸絲質睡衣上陣，黎諾懿即向佢表明：「我哋唔係有共識只係逢場作戲？」吳紫韻問自己有咩比唔上賴慰玲：「幫你抹黑行家之嘛，係人都做到㗎啦！」之後黎諾懿一手捉住吳紫韻下巴，澄清自己唔會做呢啲事。黎諾懿想走人之際，吳紫韻就邊除衫邊講：「成日都話好嚟好去，咁樣就走啦？」企圖用身體勾引黎諾懿，但最後黎諾懿成功抵抗誘惑離去。

昨晚無論黎諾懿或賴慰玲均贏盡好評，其中黎諾懿重情重義，獲網民封為「全劇唯一好人」：「真兄弟先會患難中幫你」、「覺得痴情馬壯有啲可憐」、「句句對白都直插心臟」，並直指黎諾懿演技大有進步，《婚後事》將會成為佢嘅代表作：「演技比以前好咗太多，簡單一句幫我換車都好有戲」、「眼神好有戲」、「絕對係代表作」。至於向來被公認好演技的Winki，賴慰玲則被指升呢人母後氣質及女人味均大大提升。