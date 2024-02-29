晒波冇回報！啦啦隊女神搏到盡先得雞碎咁多…

台灣夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」成員少鹽（翁唯祐），氣質出眾嘅佢樣靚身材正，人氣更係高踞不下！不過，從事啦啦隊工作嘅佢，原來只係表面風光，日前（27日）佢向球隊經紀公司提出訴訟，並意外曝光佢喺啦啦隊嘅超低月薪，隨着金額曝光竟然嚇到連法官都忍唔住直呼：「連基本工資都不到耶！」

據台媒報道，去年8月少鹽向經紀公司提出「終止委任契約」，不過雙方因為傾唔掂，令少鹽透過民事訴訟法院確認雙方經紀關係不存在；然而經紀公司嘅委任律師則指出，少鹽唔可以單方面終止合約，理由係公司有幫啦啦隊員出資發單曲，有支出成本；但少鹽嘅委任律師就表示雙方簽定嘅係委任契約，係可以單方面終止合約。

而負責審判嘅法官亦問道雙方有冇可能協商調解，並表示根據合約至2026年為止，少鹽簽約至今嘅總收入剩係得35萬新台幣（約8萬6港元），平均每月薪資不足2萬新台幣（約4千9港元），相較台灣勞工法例嘅27,470萬新台幣（約6千7港元）相差甚遠，認為公司未有認真對待及少鹽：「人家有更好的發展不是很好嗎？」對此，經紀公司嘅委任律師透露，公司雖然都希望好聚好散，但具體協商金額尚待授權，最後法官表示希望雙方可以私下溝通，4月12日再開庭。