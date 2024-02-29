乍暖還寒　歎個日式火鍋最好不過

無論春夏秋冬，火鍋的受歡迎程度有增無減，臨近初春，乍暖還寒，最好和朋友烚吓烚吓，除了港式火鍋，坊間日式火鍋亦有新意和優惠，大家又有借口繼續去邊一邊。

湯底任換

吃火鍋，最緊要有個靚湯底，但如果來到唔啱心水點算好？唔使驚，尖沙咀新開的「K邊」概念火鍋店，採用一人一鍋的形式，湯底有佛跳牆、麻辣鴨血、胡椒豬肚雞和潮汕沙嗲鍋等選擇，還首創湯底任換，客人可轉換同價或以下的湯底，令味道更豐富。食材方面，有油花均勻的本地手切頂級霜降肥牛、骰盅手打牛丸和冰鎮獅頭肥鵝腸等，有趣的罐罐系列，有魚籽墨滑、麻辣牛滑和魚籽蝦滑選擇。深夜12時後會有火鍋湯底車仔麵的深宵套餐，加指定價錢可配老火燉湯。由即日至2月29日，讚好或追蹤官方平台，惠顧一人一鍋可加用優惠價換購指定啤酒。晚上9時後可享HK$1玫瑰火醬香雞煲。另外，新店配以專業級音響、舞台和燈光效果，不單可欣賞現場音樂，還可以下載指定App揀選心水歌曲，上台大展歌喉，而且還可以在App內追加煙花噴霧效果，夠晒氣氛。

日系過江龍

日本鍋物首推人氣涮涮鍋，日本過江龍剛於九龍灣開設首間海外分店，湯底除有壽喜燒湯、旨辛湯和昆布湯外，還有香港限定的豚骨湯、豆乳湯和番茄湯。牛肉有美國、澳洲和牛及日本黑毛和牛選擇，不愛吃牛的話，也有肉味豐厚的西班牙果豚選擇。晚餐附有壽司放題，擔保食到飽。

居酒屋火鍋

熱鬧的居酒屋，有不少美味小菜選擇。天氣圍日式小店近日以優惠價推出全新的100分鐘或130分鐘日式放題火鍋，湯底有10款選擇，包括日式地獄鍋、花膠雞鍋、日式壽喜燒鍋、招牌胡椒豬骨鍋、海道日出昆布豆腐鍋和朝鮮泡菜鍋等。4個套餐包括五花腩豚肉、美國牛頸脊、極上安格斯牛小排和日本A5宮崎和牛，另外還有37鍋火鍋配料和20款小食任點，吃時配100分鐘無限暢飲指定日本冷清酒，可謂最佳配搭。

限定香辛湯底

美味的湯底，能提升火鍋料的味道，火鍋放題店新推出限定旨辛胡麻擔擔鍋，由胡麻醬、花生和旨辛花椒混合，表面鋪滿芽菜、辣油和肉碎等，辛香濃郁，用來配牛肉相當惹味。同時間，新加的120分鐘升級放題，會以日本產黑毛和牛及北海道四元豚作主打，其他有牛舌和海鮮拼配，惠顧所有120分鐘放題和指定價錢起的主餐牌90分鐘放題套，可免費享用「大滿足海鮮」，大啖日本生蠔、原隻魷魚仔、帶子、超長芝士蟹棒和生椒魚片等。