巨型飛碟進駐！鹽田「深」度遊

深圳鹽田區依山面海，除了大小梅沙外，仲有唔少特色景點，好似最近恩上水庫濕地公園就多了個新地標「梧桐亭」，飛碟造型打卡一流！喜歡遠足的話可以到梅沙尖，要有異地感覺則可以去海山公園。另外鹽田區仲係購物及美食勝地，呢個周末一於到此玩餐飽！

全新地標 蒲公英會客廳

梧桐亭坐落於梧桐山恩上濕地公園內，名字取自「種下梧桐樹，引得鳳凰來」，是鹽田繼雲海公園、鹽港夜市之後另一個新地標。這個森林會客廳的總建築面積約1,766平方米，以「蒲公英」為設計靈感，全白圓盤造型綴以透明落地全景玻璃，貌似一隻巨型飛碟坐落於山林之間，至啱打卡出片！樓高兩層，一樓是休息區及環境樓梯入口處，二樓是觀景台、咖啡廳及閱讀區，在此可遠眺鹽田港及海山片區，天氣好更看到香港北部山頭。恩上濕地公園還擁有海景綠道及大草坪，散步露營皆宜！

第三高峰 踏上愛情天梯

海拔753米的梅沙尖是深圳第三高峰，比香港飛鵝山更高，由於登頂要征服一條景色絕美的「愛情天梯」，因此成為情侶們的打卡熱點。到梅沙尖的路線有很多，建議打車導航至山海大觀觀景台，距山頂只有2.2公里，耗時1至2小時即可登頂。上方是360度全景觀景台，面向大海一邊可以眺望大小梅沙、鹽田港及東部華僑城，另一邊則可眺望三洲田水庫及深圳第一高峯梧桐山，風景美不勝收！留意此路線有一定難度，建議做好防曬及糧水準備。

大師啟蒙 多彩異域魔塔

海山公園位於沙頭角鎮廟公嶺，早於2000年落成，但隨着深圳地鐵8號線「山海專列」開通，最近再度成為旅遊熱點。來到這裏很容易被海山藝術塔奪去目光，因為它借鑑了西班牙建築大師高迪的作品而建造，塔尖是珍珠貝殼造型，塔身形狀則像海螺，並採用了兩千多種彩色瓷片、玻璃、金屬等作飾面，加上底部的鏤空洞穴，恍如一座異域魔塔。公園另有梅花亭、健身曲徑，更設有景觀棋盤，國際象棋大師呂欽、胡榮華曾在此對弈。

有玩有食 山海實景商場

壹海城One Mall位於海山地鐵站上蓋，由商場及街區組成，總體佔地逾10萬平方米，不單是鹽田區大型商場之一，依山傍海的它更是深圳首個融入山海實景的購物中心。商場八成店舖為鹽田首進品牌，例如大型電子遊戲中心星際傳奇、供親子一同學習冒險的喜沺自然營地、鹽田首家擁有IMAX巨幕影院的萬達影城等。食肆超過一百間，知名如小楊生煎、太二酸菜魚、八合里八肉火鍋等也有落戶於在此，另外又有喜茶、混果汁等網紅茶飲店。

美食多樣 懷舊港式味道

鹽田出名多美食，而且包羅萬有，對香港人最有親切感一定是阿昌茶檔，皆因全店採用了懷舊香港冰室裝潢，坐在4人卡座，眼看仿港鐵的馬賽克瓷磚，再叫一份西多士及港式奶茶，營造80年代氛圍。鹽田「腸粉一條街」亦十分知名，其中和味龜苓膏由下午1時開至凌晨1點，除提供多款口味的龜苓膏外，這裏的肉蛋腸粉皮薄多肉，米醬搭配絲滑蛋味，加上豉油完全是味覺盛宴。離開鹽田不要忘記到牛哥買迷你老婆餅回家，軟糯甜香仲帶有牛油香味，做手信一流！