Phoebus激罕談舊愛張天穎　陳俞希恨搵李龍基做嘉賓

男團P1X3L與「5G」葛綽瑤、許寶恆、何洛瑤、楊安妮及鍾卓穎等今日（29日）現身柴灣，為陳俞希（Hailey）、李禹燊（Oscar）及黃汛一（Jake）主持的ViuTV全新節目《周六食花生》錄影擔任嘉賓。問到PIX3L三子歐鎮灝（George）、葉振弘（Marco）及吳啟洋（Phoebus）會計劃分享甚麼「花生」？他們稱會互爆優點與缺點，及分享工作近況，表示近日正籌備與「5G」在4月舉行的演唱會，問到會否擔心被女士們搶走焦點？三子笑言不怕，又透露屆時將有類似歌劇的演出，絕對是考驗急才環節。提到公司推出ROVER及KC&Tsoul組合，George直言構思很厲害，問到可擔心被搶資源？Marco笑謂：「唔會，我哋從來唔講呢啲嘢，環球唱片嗰邊都會照顧我哋。」又希望能與新組合合作跳舞。

談到Phoebus舊愛張天穎與ANSONBEAN（陳毅燊）認愛，Phoebus表示：「恭喜佢。」他表示與前度沒再聯絡，指對方有自己選擇，問到會否心急拍拖？他表示正忙工作，除了與「5G」合作亦正準備P1X3L的演唱會，透露已落實在今年舉辦，現正討論細節。

至於陳俞希就表示新節目首集錄影請來同公司同事，會先給他們宣傳自己工作，笑言之後便開始嚴刑逼供：「當然係問緋聞、不和嘅話題。（一定要答？）唔答唔收工，哈哈！我都係娛樂記者出身，所以知道佢哋有冇答，但如果之後請到卡士強勁，我就唔敢去得太盡。」她表示會請不同界別人士上節目，希望能邀請外國藝人或新聞人物任嘉賓，問到會否邀請新聞人物李龍基？她説：「希望基哥畀面，我哋係完全歡迎，如果想澄清、平反，或者想尋求安慰、傾訴感情都可以。」