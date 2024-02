藝人余文樂與台灣「皮帶大王」王棠云婚後定居台灣。不過,去年余文樂突然清空社交平台,只留下3個帖文,寫下:「Reset and restart. Wish you all a Happy New Year(重置與重新開始,祝福大家新年快樂。)」即傳出婚姻亮起紅燈。

事件終於有突破性發展,一直未有開腔回應的余文樂,在社交平台的限時動態中,分享了一張帶子女到水族館参觀照片,一家四口共享天倫樂,用行動打破傳聞。同時,王棠云日前也發文,表示:「幸福很容易,你自己覺得幸福就幸福了。不要去跟別人比較,因為永遠比不完的」,疑對婚變傳聞作出回應。