鮮娛糧｜胡定欣滑雪食極唔肥　粉絲竟然有投訴！

藝人胡定欣繼去年年尾，跟一班「胡說八道」好姊妹完成美國巡唱後，在農曆新年放自己大假去了日本學滑雪。近日她更甫出新相，大晒日本美食，眼見她餐桌上擺滿一桌子火煱美食，又牛扒、又牛舌、又有烤魚。單看照片都已像嗅到烤肉香，不過最抵死是定欣留言話︰「最重要係食咗2星期都無增磅！抵食！」，弄得有粉絲留言自己去完日本肥了2公斤，但定欣卻竟然無增到磅，真是過份！

其實也不難理解，胡定欣今次度假真很努力學玩滑雪板。她更急不及待拍片，把努力成果跟大家分享，表明哪裏跌倒就哪裏再起身，有如此鬥志和運動量，甚麼卡路里都給她燒光。

近日播出的無綫新劇《婚後事》劇中陳自瑤（Yoyo），憑藉精湛「爆發式」演技，贏得不少觀眾掌聲。在第3集其中一幕，更掀起觀眾回憶殺，當中情節講述大學時期的黎諾懿、羅子溢及陳自瑤所飾演角色之間的愛情瓜葛，他三位均以青春打扮上陣，網民即時想起並瘋傳，他們當年拍劇集《四葉草》時的年輕外貌劇照。

當年廿逾歲的諾懿與子溢，「型男」得來還帶點男孩傻氣，而年輕的Yoyo更是青春純真，難怪當年成了不少宅男心中的女神。而他們拍攝《婚後事》這幕時，也不其然憶起拍《四葉草》的時光，諾懿更笑指他們在拍《四葉草8之老草後生了》。不過最意外是Yoyo竟完全忘了，曾跟諾懿於《四葉草》同框，令諾懿很難過。