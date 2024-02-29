連詩雅爆Seed　投訴陳家樂唔洗碗

歌手鄧小巧主持網上歌唱節目《Singaholic》，今集邀來準媽媽連詩雅（Shiga）任嘉賓，期間兩位人妻大談生仔經及新婚話題。小巧直接追問Shiga最不能忍受老公陳家樂什麼，Shiga即投訴：「佢唔洗碗，不過我都唔洗衫，哈哈！所以佢負責洗廁所同洗衫呢啲清潔部門，廚房入面所有嘢就交由我負責。」小巧則指老外丈夫只愛西餐﹕「以前冬天好鍾意招呼啲朋友嚟我屋企打邊爐，我今年係一次喺屋企打邊爐嘅經驗都冇，因為佢憎打邊爐，佢問『點解你哋可以煎、炒或者燒啲嘢，點解你哋要烚熟佢呢？』」

而將為人母的Shiga自爆婚後每次見到親朋戚友都被追問「幾時生仔」：「其實我係一個幾大唔透嘅細路嚟嘅，不過有啲人生咗反而打理得頭家好好，有啲好成熟嘅反而搞唔掂，所以我嘅心態一直都係隨緣多啲。 」由於身份轉變，Shiga於節目內唱完講述母親的《雲吞》後特別感觸：「我係媽咪湊大，佢係經濟支柱，我哋係相依為命，所以……（抹眼淚）以前唱情歌係好觸動到，但原來人去到另一個階段，經歷多咗，要經歷生離死別，我好慶幸媽咪仲喺我身邊，但因為佢年紀比較大，40歲先生我，所以我一路唱呢首歌同埋睇MV嘅時候，我最初好激動唱唔到，歌詞令我覺得好有共鳴。」

提起母親感動事，小巧哽咽說﹕「步入青春期時，大約係中三左右，我開始有自己買衫嘅想法，但被媽媽迫去街市買衫，梗係唔高興啦，我阿媽嗰次發咗個好大嘅脾氣，覺得點解俾錢我買衫、陪我去買衫，我仲嫌棄，直至7、8年前，我阿媽突然之間有一日話：『女女啊，媽咪對唔住你呀……』我阿媽應該係第一次同我講對唔住，佢話：『我都唔明白點解嗰陣會逼你去啲師奶嘅街市買衫呀。』我哋4兄弟姊妹，佢真係要去做嘢，所以佢唔能夠每一日都見住我哋長大…」邊講邊喊的小巧笑說本想搞喊Shiga，最後卻搞喊自己，坐在旁邊聽的Shiga其實都邊聽邊喊埋一份，齊齊變喊包。