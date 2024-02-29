陳家樂廖子妤彼此見證成長　新人劉若寶珍惜演出機會

藝人陳家樂破格扮演「性義工」的英皇電影《像我這樣的愛情》，拍攝時與台前幕後包括女主角廖子妤（Fish）、劉雅麗、劉若寶（Polly）及艾妮等相處愉快打成一遍外，更獲老闆楊受成親臨現場探班，並即席萬歲，令團隊士氣大振。

原來家樂與Fish已曾演過情侶，不過今次「談情」卻非一般。家樂表示﹕「大家理解嘅正常愛情故事，應該是認識、互有好感，然後再發展出一段愛情，但呢部戲完全冇呢啲經歷，男、女主角內心都背負重擔，令關係更見撲朔迷離。」Fish接口：「總之呢段關係非常困難，係冇咁容易得到嘅愛。」

而今次家樂與Fish在角色造型上都各有突破，家樂自我解構：「導演覺得我嘅外型太容易被認出，想我睇起嚟貼地啲，所以要我曬黑、鏟青頭髮、留鬚同減肥，仲喺我磈面塗咗啲雀斑，照鏡時我都認唔出自己﹗」Fish則變身「近視妹」，打扮亦非常樸素﹕「好多謝造型設計，幫助我去投入呢個角色，有時喺拍攝現場，連工作人員都搵唔到我，因為我完全吻合嗰個場景，哈哈！」家樂即大爆：「有次我哋去街市開工，Fish真係徹底溶入其中，街坊都認唔出佢呀。」

家樂與Fish曾在電視劇《東方華爾街》合演情侶，及後陸續在《不日成婚2》等電影同片不同場，期盼多年，終於在《像我這樣的愛情》再遇，家樂謙言：「多年前認識Fish，我們會聊天、有很多交流，但之後各有各忙，現在再見，她已成為金像獎最佳女配角，得到很多電影人的認同，我替她感到開心，我知道她對演戲的認真與追求，今次希望可以好好在她身上學習！」同樣地，闊別多年，Fish也感覺家樂真的長大了，她說：「家樂整個人變得穩重，有時他說的話會令我意外，想得會比我更加遠，他對演戲的深度、角色的執著，一直往那方面鑽研，好幾天開工化妝，我都不敢騷擾他，你會感覺到這個人被黑氣籠罩！」家樂帶笑自白：「我以為自己可以收藏，沒想到還是流露了出來！」

片中另一個重要角色Eva，由劉若寶飾演，Polly表示非常珍惜這個演出機會，誓言一定好好把握，她說：「作為新人，這個機會很難得，導演沒有看過我的作品，試鏡後就起用了我，我真的很感恩，在導演與監製的角度是冒險的，但在我的角度，我要更加做好角色，希望證明他們選擇我是對的！」Polly憶述試鏡當日的情況：「我非常放鬆，給了兩種不同演繹手法，導演選擇我的原因，可能是看到Polly是個比較獨立、有主見的女孩子吧！」Polly全力以赴，甚至不惜為「藝術犧牲」而改變自己，她笑道：「我本身是非吸煙者，但這個角色需要吸煙才能呈現她的性格，於是向身邊朋友學習，原來當中都好有難度，但現在已有板有眼，今次劇情需要，我願意作出這個『犧牲』！」