黃智雯遇「台灣黃智雯」　超強學歷本尊都寫個「服」字

無綫綜藝節目《尋找世界另一個我 台灣篇》即將推出，首集內黃智雯（Mandy）將與「台灣黃智雯」會面，雖然二人有着不同成長經歷，但均為藝術愛好者，她們更於高雄藝術文化中心相遇，「台灣黃智雯」更坐在三角琴前彈着Mandy主演劇集《三個女人一個「因」》主題曲《無雙》，令Mandy大為感動：「因為呢套劇係我演藝事業上一個好大轉捩點，獲得好多觀眾喜愛同埋認同！」

「台灣黃智雯」原來取得美國俄亥俄州立大學音樂碩士學位，並主修鋼琴演奏與鋼琴教學，現在是位鋼琴老師，她更邀請Mandy回家作客，讓囝囝Jason親自下廚招待「姨姨」Mandy，及後眾人更欣賞「台灣黃智雯」全家福及婚紗照，並透露當年與老公相遇，也是一場很美麗的意外：「去玩滑翔傘時發生罕見意外，降落在一架車子的車廂內，該名車子司機正是現在的老公呢！」

這段奇妙的愛情故事讓Mandy聽得津津樂道，並笑指甚有韓劇《愛的迫降》感覺。而「台灣黃智雯」婚後為了照顧家庭及兒子，已有10年未離開過高雄，而老公在屏東經營麵店，夫婦倆每周只能快閃短敍，Mandy則為「台灣黃智雯」重拾家庭樂，安排他們一家去放風箏及影全家福，期間兩位「智雯」還大談女人及愛情經，Mandy以中式湯圓來形容愛情：「看上去很平凡，但是咬下去裏面的花生和芝麻會慢慢滲出來，就像累積了很久的愛情精粹。」