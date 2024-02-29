Anson Lo《盜月者》謝票出招冧粉絲　一提嫲嫲眼濕濕

男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及姜濤主演嘅電影《盜月者》備受好評，而繼早前電影上映3子兼導演齊齊出席謝票活動後，日前（28日）Anson Lo同導演更一口氣連跑16場謝票，同現場觀眾及粉絲見面交流，而戲中可以開任何鎖嘅佢，亦被神徒問道是否記得一個鎖永遠都開唔到時，竟然答係喺首爾南山塔拍《MIRROR GO》時，寫有自己名字及神徒名字嘅鎖，話音未落就引嚟現場粉絲尖叫。

而向來孝順嘅Anson Lo，謝票期間亦提到嫲嫲離世前嘅半年，當時正係佢出道第一年，期間嫲嫲長期住院，自己亦會趁收工時間去醫院探嫲嫲，就算冇辦法每日去探嫲嫲，都會隔日去幫嫲嫲抺身、傾偈，雖然嫲嫲意識模糊，不過Anson Lo仍然會拎自己嘅童年相，去同嫲嫲重溫童年趣事，更笑言每次畀嫲嫲問道幾時拍拖時，都會答道：「就嚟拍拖！」分享期間，更一度哽咽。另外，Anson Lo亦分享道因為浸浴時會睇粉絲留言，導致每次沖涼都沖成個鐘以上，皮膚仲浸到皺晒，認真可愛！但佢亦澄清道，自己其實唔鍾意恐龍，揀手機殼主要係想自己喺工作中見到會有開心正能量嘅Feel，唔一定係恐龍，都可以係烏龜。