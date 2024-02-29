詹瑞文舞台喜劇造型玩金箔　即興街頭表演嗌滿足

藝人詹瑞文炮製全新單拖喜劇《即興之王》門票即將開售，今次整個製作由造型設計、海報拍攝、內容創作及製作團隊都是全新合作，務求打破常規，開展香港舞台表演新一章。講到「即興」，當然包括執生、臨場發揮、亂噏廿四及即場改劇本等的蝦碌攪笑表演，屆時他會展示自己這方面的「超凡本領」。

談到今次造型設計，海報中其上身一件高級絲質睡衣，下身則變孖煙通，詹瑞文打趣：「因為下身唔係好影到囉，所以就着咩都得，仲要係得一隻人字拖就搞掂，因為另一隻腳唔洗掂地。」不過今次演出所有造型及服裝都花盡心思，單是海報中皇冠及誇張假髪，都要用熱風槍定型後再人手一片一片貼上金箔，皇者斗篷的華麗繡花更是服裝師一針一針縫上，完全是誠意之作。

其實從年初開始，詹瑞文已「即興」到中環、赤柱及尖沙咀等街頭表演，以全白臉造型做默劇快閃，與市民互動散發開心種子，他直言想香港人籍此重拾「積極之道」：「即興之道，想做就做嘛！」這幾次「街頭即興」中，他坦言能夠讓人快樂就是自己一直最大追求，縱然表演當下沒有太多人認出，但跟觀眾互動中見到臉上展現出的快樂笑容，已經是極大滿足。