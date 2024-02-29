木村拍4月新劇　草彅剛翻拍高倉健名作

51歲日劇天王木村拓哉，昨日在其社交網宣布主演朝日電視台紀念65周年台慶的4月新劇《Beliebve-由你架起的橋-》，亦是他自去年4月《風間公親-教場0-》後，相隔一年再主演連續劇。他未有透露劇集內容，但據知木村原定於新劇飾演新聞主播，但去年尊尼事務所前創辦人Johnny喜多川爆出性侵風波，最終更改劇本，木村改演逃犯，為證明自己清白而逃獄查案，男星竹內涼真亦有份演出。

而木村今年元旦開設的影音頻道，被指訂閱人數低迷，但他頻頻搵來同門人氣組合SixTONES成員Jessie幫手打救，兩人合作的多條短片，成功突破百萬點擊。

此外，木村所屬前組合SMAP解散8年，日前傳出有望重組，雖然未知孰真孰假，但成員繼續各有各忙，除了木村之外，影帝草彅剛將主演串流新片《新幹線大爆破》，與電影《日本沉沒》導演樋口真嗣相隔18年再合作。《新》片翻拍自1975年由已故男星高倉健及千葉真一合演的電影《特快列車大爆炸》（The Bullet Train），講述一列行駛中的新幹線被不良之徒安裝了炸彈，並向政府索取贖金，雙方周旋從而展開一場攻防戰。