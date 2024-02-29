ROVER視MIRROR師兄為目標　希望獲得喜歡

ViuTV首隊Band「ROVER」成員包括《全民造星V》季軍陳鎮亨（亨仔）、王希晉、卓金樂（Kim）及雷濠權（Jason）和由黃家灝（KC)及田曜誠（Tsoul)二人組成的限定組合KC&Tsoul 今日（29日）到商場出席活動，ROVER 首次現場演繹作品第一首歌《秒速八公里》，而KC&Tsoul則現首跳《Get Silly》，活動尾聲，他們更親自落場派postcard給現場粉絲，吸引大批粉絲圍觀，場面熱鬧。

ROVER第一次公開演唱，他們介紹Kim是隊長，提到未來發展方向，他們指有與公司商討未來大計，都是以樂隊形式發展，亦已經着手籌備第二首歌，笑言新歌與《秒速八公里》是截然不同的風格，希望給觀眾驚喜。問到他們會否因意見分歧而有拗撬？享仔表示不會:「我哋好有默契，會互相鼓勵，有時都會用吓激將法。」又謂他們的短期目標是希望每位成員都可以練好自己熟悉的樂器，而長期目標就是不斷出歌。

講到有網民不滿留言戥ERROR和MIRROR等組合不值，認為公司資源偏私，對此亨仔表示有留意，指自己是因為喜愛這些組合才會決定參加比賽，至於公司如何分配資源，是無權過問。ROVER又稱面對負評持平常心態：「因為唔想影響我哋嘅創作（幫ERROR佢哋作歌？）如果我哋有呢個能力，何樂而不為。」笑言視ERROR和MIRROR這些師兄為目標，希望可以令他們也喜歡自己。

另外，KC&Tsoul二人以期間限定組合都稱號來表演，被問到之後會否拆開？Tsoul就指未知，不過不排除長期合作的可能性。他們亦坦言因為二人熟悉的舞種不同，故他們需要時間磨合。提到為何公司會選擇他們組成組合？二人笑言不知，Tsoul說：「可能我夠騎呢。」面KC回應：「可能我夠小丑。」他們又謂好感恩公司能夠以這種形式讓他們發展，知道很多參賽者都好想得到這個機會，覺得自己好好彩。又表示他們參考了外國一個組合：「佢哋都係自己整首歌，然後跟住首歌喺現場跳舞，覺得唔使喺現場唱歌淨係跳舞，可以跳得勁啲同爆啲。」問到在香港發展會否感比較艱難？Tsoul 就指要讓香港觀眾有適應期。提到公司資源分配，Tsoul表示他們識「執行者」，至於公司如何分配資源他們就不清楚。