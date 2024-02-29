表恩智 闖日露出變天使

韓國嘅娛樂文化真係愈嚟愈有影響力，唔少藝人都成為喺國際舞台闖出名堂，除咗影星、歌星之外，連網紅都有能力喺海外吸金，好似表恩智呢位「露出天使」就成功殺入日本寫真界搵食。

駐顏有術

喺日本，無論寫真抑或AV界都有大把女優爭上位，唔想被人嫌棄同遺忘，惟有努力保持狀態，所以大家會見到唔少年近三十嘅女優，睇落個樣仲係成個十八廿二嘅少女，萌味十足，早幾年引退嘅花蕾就係好例子。至於今日為大家介紹嘅表恩智，擁有一副可愛童顏之餘，仲相當嬌嗲，成個入世未深嘅學生妹，但其實阿妹嘅年紀都唔細，今年已經係34歲！除咗駐顏有術，表恩智嘅身材亦Keep得好好，唔止玲瓏浮凸，肌膚仲好光滑細嫩，好多後生過佢嘅女仔都會既羨慕又妒忌。

唔做會計

講番表恩智嘅身世，原來佢係一位韓國妹，曾經去過美國密西根大學讀書，成功完成會計課程兼考獲會計師資格，之後入咗一間韓國公司做白領，但愈做愈覺得無癮，事關佢發覺自己好想做明星，於是決定向網紅界發展，結果吸引到唔少網民留意，人氣愈嚟愈勁，最終有機會勇闖日本做寫真女優。由於表恩智喺拍寫真嗰陣，一啲都唔錫身，打扮暴露，有人就將佢同人氣寫真女優栗田惠美相提並論，仲獲得「露出天使」嘅封號！表恩智仲話好想塑造自己成為時尚美容達人，如果可以創立埋自家品牌就最好不過，希望佢有朝一日可以如願以償啦！