「那些年」陳妍希公開凍齡秘方　四大重點缺一不可

台灣女星陳妍希憑電影《那些年，我們一起追的女孩》一炮而紅，紅足13年的她雖已為人妻人母，但外貌凍齡依然清純。原來她私藏獨門養生秘方，日前終於公開了自己的凍齡養生方法。養生秘方包含了三個重要步驟。

（一） 內補氣血

陳妍希認為最重要是「內補氣血」，表示：「氣血不足就很容易老得快！氣血充盈就會面若桃花，肌膚紅潤細膩有光澤！」她自己會煮紅棗蘋果湯來喝，使用材料有蘋果、紅棗、枸杞、雞蛋和紅糖，加水煮20分鐘，就能補氣血又健脾。

（二）早起拍八虛

陳妍希每天3-4分鐘拍八虛，認為是補氣血最好和最有效的方法之一。八虛就是人體的8個穴窩，她表示：「因為這些地方經常會折疊、不容易暢通，拍一拍就可以去除濕氣、加強循環，拍完後整個人都會暖暖的很舒服，睡眠品質也會提高，每個部位拍50次就可以了。」

（三）自製抗氧化早餐

除了補氣血之外，陳妍希認為抗氧化亦非常重要，故她相當着重飲食控制，拒絕高糖高脂、高油高鹽和高酒精，避免加速身體發炎。陳妍希指抗氧化的食物可以多吃，當中包括莓果類、番茄、刺梨。她亦分享了自己的抗氧化早餐餐單，會將紅蘿蔔、蘋果、半顆檸檬、一杓亞麻籽油、一杓薑黃粉、少許胡椒粉加水打汁，簡單完成這項懶人抗氧化早餐。

（四） 良好的生活習慣

除了食療外，陳妍希強調保持心情舒暢相當重要，因為生氣會太傷身，還有少吃生冷、油炸油膩的食物亦很重要，減少熬夜並盡量在晚上11點以前睡覺，透過良好的生活作息，透過外養內補的方法，才能讓氣血充盈人不老。