喱士誘惑 玩到腳仔軟

情趣內衣款式眾多，但有調查指喱士款式嘅吸引力最勁！好似今次介紹嘅3套四仔，就不約而同地以喱士內衣作為賣點，當中嘅誘人畫面真係多到數唔晒！

重燃慾火

夫妻之間嘅熱情漸淡係好平常嘅事，但一套喱士內衣已足以令雙方嘅慾火重燃！唔信？咁就要睇吓由NSFW Films製作嘅《Pint Sized Cock Pocket #11》。呢個以巨根為賣點嘅四仔系列，特別喺新一集加入探討夫妻關係嘅劇情，並且搵嚟Minxx Marley、Dakota Tyler、Jade Kimiko等多位青春脫星參演。故事講述呢班人妻嘅老公自從結咗婚之後，對於房事愈嚟愈Hea，於是佢哋特意預備性感喱士內衣，打算趁住外遊機會，挑起老公嘅慾望。雖然劇情有啲薄弱，但床上交鋒絕對係交足貨。

保母陰謀

主人鹹濕保母係四仔常見題材，相對嚟講，保母鹹濕主人比較少見，而呢套由New Sensations出品嘅《The Cute Little Babysitter #17》算係拍得唔錯，事關搵嚟擅長拍劇情類四仔嘅Alex Ladd同Paul Woodcrest聯手執導，脫星陣容亦相當強勁，包括Macy Meadows、Haley Spades同Nina Nieves，可謂睇頭十足。故事講述性急保母暗戀戇直男主人，縱然百般挑逗，對方仍不為所動，某個晚上終於要出動喱士內衣，究意佢哋嘅陰謀能否得逞呢？

花盡心思

男人總係貪新鮮，就算家有巨乳索妻，一樣會唔知足，咁作為老婆，點先可以為性生活保鮮呢？Naughty America就嘗試透過《I Have A Wife #83》，為大家提供靈感。影片由Kenzie Taylor、Victoria Voxxx、Layla Love同LaSirena69主演，故事講述佢哋為咗令老公嘅下半身幸福，用盡各種方法挑逗對方，最終發現只需出動喱士內衣，已經可以令對方每日交足功課！不過，世事又點會咁順利呢？某日屋企嚟咗個樣靚身材正嘅女管家，睇嚟作為人妻嘅佢哋，又要花多啲心思，先留得住老公嘅心。