【是日通勝】

農曆正月廿一

甲辰年 丙寅月 甲子日

吉時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：祭祀、出行、動土

忌：開倉、問卜、嫁娶

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：38、07、45

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：感情運最差，今天宜收拾心情，專注事業。

金牛座：事業運強，做好本分，不愁沒有上位機會。

雙子座：處理錢銀問題有點糊塗，令騙徒有機可乘。

巨蟹座：迎來倒霉一天，頭頭碰着黑，信心受打擊！

獅子座：心情不錯，桃花旺盛，情人對你疼愛有加！

處女座：得財全不費功夫，但大前提是要認真工作。

天秤座：運勢中規中矩，但涉及投資事務不可大意。

天蠍座：遇到任何問題都要保持冷靜，忌藥石亂投。

人馬座：給伴侶多點私人空間，對方說不定更愛你。

山羊座：面對困難易失理智，平心靜氣才有助解決。

水瓶座：工作表現受肯定，宜再接再厲，成功在望。

雙魚座：感情發展陷膠着狀態，單身者要保持耐性。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）虎 冇煩惱

（跌）馬 健康差

鼠：多向伴侶獻殷勤，感情關係會更牢固。

牛：財運一般，勿參與賭博，貪心冇好處。

虎：運勢上升，纏擾已久的問題可獲解決。

兔：工作運欠佳，自以為是易惹同事不滿！

龍：小心處理感情事，以免失去伴侶信任。

蛇：給家人多一點關懷，幸福感大大提升。

馬：是日沖煞，健康運欠佳，飲食要小心。

羊：職場競爭大，切勿一遇到挫折就退縮。

猴：做事要穩陣踏實，想法離地易惹麻煩。

雞：感情運低迷，切忌對另一半冷言冷語。

狗：運氣好，快處理該做的事，不宜再拖。

豬：人生不如意事十之八九，看開一點吧！

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

千年排演 豐卦於龍年的演繹

宋朝易學大師邵康節以易經卦來演繹國運，由千多年來，排演到現在，大運60年鼎卦，上十年小運2014至2023為山風蠱，一場新冠疫情，天災定數。由2024到2033這十年小運，天風姤卦。2024流年卦為雷火豐。

小運山風蠱卦已成過去，說明新冠疫情的影響，也隨之而逝。現行小運天風姤卦，女壯，勿用取女。五陽在上，一陰在下而向上發展，一陰生則壯。當好的事情，只要遇到壞的事情開始生長時，就已經壯健，所有好的事情，隨之而剝落，難以反身。所以這十年遇上壞事情，令到美好的往事剝落，預兆大家要保持中正之道，不要冒險與傷壞之事一起成長。這就是告誡。

2024年雷火豐卦。豐卦，是盛大的意思，光明而行動，所以豐盛。君王帶來豐盛，適合在太陽在中午之時，太陽過了中午，就日落西山。

意思是龍年的時候，要做光明正大，不可做偷偷摸摸陰暗之事。做盛大的事情要注意，因為盛極則衰，正如太陽到正午之後，就是日落西斜，好事變壞事。適合光明正大地做事，不是盛大到而自己負擔不起的，應做自己負擔得起的中小事。總結2024年，小事宜光明做，大事要注意風險。