娛圈單打︱激情露股嚇一跳　好彩尚算Keep得住

TVB新劇《婚後事》甫播出即惹起熱議，日前一集，竟然有黎諾懿忘情露股、賴慰玲真空露背，二人激咀兼鴛鴦戲水，四腳交纏，堪稱從影以來最大膽的一次，睇到觀眾眼都凸埋。

大台劇集大灑鹽花已成近年慣技，早前馮盈盈、丁子朗主演的《妳不是她》，也有二人床上激咀，丁丁更赤裸上半身，不過要如黎諾懿咁激，連屁股都露埋，似乎係第一次。劇中黎諾懿、賴慰玲是親密戰友，在公在私都是一對，有親熱戲都算理所當然。此所以，這集播出後，觀眾反應大都正面，認為只係配合劇情需要，未有如馮盈盈和丁子朗那樣，被斥為露而露。

黎諾懿43歲，身形尚算Keep到，但比起韓星，個個一把年紀仍然爆肌，黎諾懿露股算不上吸引。劇中他是一個風流補習天王，留精不留情，跟另一女星吳紫韻也有親熱戲，女方穿上黑色吊帶內衣色誘男方，同樣裸背真空。正所謂男女大不同，作為觀眾，當然寧願睇賴慰玲、吳紫韻露背，多於睇黎諾懿露股，哈哈！

幸好演技搭夠。黎諾懿獲觀眾大讚表現亮眼，對陳自瑤情深一片，為人亦重情重義，成為繼《愛‧回家》「馬壯」一角後又一代表作。他甫出道，即因為外貌酷肖陳百強而為人熟悉，太太李潔瑩則被指甚有家底，夫憑妻貴。近年轉型擔任主持和監製，較少演出劇集，難怪今次在《婚後事》突破尺度的演出，令人眼前一亮。

話時話，《婚後事》探討現代婚姻和男女關係，內容頗為踩界，製作和拍攝也見心思，反映大台有突破之心，值得支持，收視有望跳升。