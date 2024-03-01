陳偉霆憑健身翻盤跟張家輝食咖喱　感謝等待學識沉澱

藝人陳偉霆早前受訪，直指「健身」改變了自己的命運與星途，又感恩出道前有個一段長時間的暗黑等待，讓自己學會沉得住氣。談到偶像張家輝，他直指欣賞對方貼地，趁機指自己「冇跟錯人」！

陳偉霆近期開始學會「隨心而為」，除選擇喜歡的角色才去接演外，早前甚至根據自己的個人需要，於北京住所附近投資7位數字開設健身房。日前他接受央視頻道節目《藍羽會客廳》訪談，坦言自己根本不是事業控：「有人說我除了演藝事業，亦喜歡做這個、做那個，但正正相反，開健身室也很純粹，只希望大家都能享受運動的樂趣，也都身體健康！」他又搞笑指經常會留在健身房數小時，教粉絲不防以此途徑「求偶遇」。

他直指由開始至今，從沒打算透過這盤生意賺錢，又提到稍後將與謝霆鋒合拍動作新片《無限任務》謂：「早前拍《爆裂點》只是一個熱身，今次我要準備（身形）更好，所以開了一個健身房！當演員很被動，惟有時刻裝備自己，盡量控制作品內自己可以掌握的部分，給空間自己與角色去沉澱。」原來當初運動健身，成功將其演藝事業完全翻盤：「健身對我來說真的很重要，二十來歲時我很瘦很瘦，當時正正在等候一個出道的機會，於是我被哥哥帶去做運動，成功改變了我的形象！」

談到由古裝劇《古劍奇譚》開始於內地走紅，他直言感恩，又自爆由參加選秀節目開始，自己的星途算不上平坦：「得獎當晚有慶功，當時容祖兒及陳奕迅等都走過來恭喜我，做夢一樣，翌日返到學校我很會裝，同學問我何時與這些明星合作，我便跟他們說：『應該快，別心急』，一等便等了很多年，但我很感謝這段等待，讓我學會沉得住氣！」至於偶像張家輝，陳偉霆打趣指自己「冇跟錯人」：「跟他合作後，我才知道他還是一個凡人，很接地氣，會帶我去吃便宜又地道的香港咖喱飯。我只單純喜歡他的演技，為了電影又將身材操練成這樣（指電影《激戰》）我最高興不是跟他出現在同一張電影海報中，而是跟偶像生活過後，他依然還是偶像，這我選對了！」