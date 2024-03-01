東方日報C1：黎諾懿「浴」搏有反應　被老婆質問

藝人黎諾懿與賴慰玲一幕「浴缸交纏」戲引爆網民熱話，在新劇大戰3女的諾懿搏到盡，全裸露股震撼觀眾眼球！面對一絲不掛的索爆人妻賴慰玲，他自爆遭太太質問可有生理反應，他亦毫不扭擰直言若想「嗒」對方的話，肯定會有反應。

無綫新劇《婚後事》前晚播出黎諾懿與賴慰玲3場重頭戲，先是兩人全裸在浴缸癡纏，除了肉緊攬啜，賴慰玲還用腳纏住諾懿腰間，白滑美腿非常養眼；第二場是兩人激烈爭吵；第三場是諾懿為挽留賴慰玲，終極自揭不追求陳自瑤的真相，每場戲都演得絲絲入扣，當中最激的「鴛鴦浴」一幕，透過赤裸相對交代兩人正式攤牌，為緊接的分手戲碼鋪路，更顯戲味。

冇清場 講個信字

諾懿在劇中與賴慰玲、吳紫韻及陳自瑤激戰連場，與賴慰玲「浴誘」一幕更引爆網民討論，對此兩人大感興奮，異口同聲表示夫妻之間有些話確實要在床上才可以講。外界對諾懿的結實股肌有讚冇彈，他強調該場戲是全裸上陣，賴慰玲更高呼：「我哋真係肉帛相見㗎！」諾懿笑說：「拍攝當日，我數123擰歪面，唔想睇嗰啲唔好睇，我哋完全冇清場，現場好熱鬧。（咁咪畀人睇晒？）有咩所謂！都係嗰堆自己人，覺得好睇咪由佢睇囉！我諗大部分人唔係好想睇咋！」他又笑笑口大爆：「最搞笑係賴慰玲，佢係咁話『你行出嚟話我知呀！我唔要望到呀！』戲劇世界就係咁，大家講信任。」

零打底 泡泡遮胸

已為人妻的賴慰玲，坦言拍攝前經過內心掙扎：「因為我衝破唔到性感呢個關口。」問到可有黐乳貼？她指當日用了3卷膠紙纏身，但兩度因水溫高而溶掉，最後索性真空上陣：「所以成場戲見唔到我隻左手，我要用嚟遮掩胸部，真係乜都冇。諾懿就不停用角度、泡泡幫我遮，佢真係好好。」兩人直言是入行以來最大膽一次，事前有跟另一半備案，賴慰玲搞笑說：「我未同老公一齊睇，但都好期待佢睇到時嘅反應。」

問諾懿演親熱戲可有生理反應？他反問：「點解你問啲嘢同我太太一樣？」之後想了想說：「如果諗緊嗰方面，想嗒佢就真係會有反應，但我哋作為演員，兼顧好多情感，咁所以我就覺得（反應）少嘅。」對於「胴體」成為網民熱話，他笑說：「多謝各位咁欣賞一位中年老人家嘅身材，太太睇完嫌我操得唔夠Fit，但我覺得以依家嘅歲數嚟講，仲算可以吖！」還自爆拍了行出浴室的版本，無奈未能播出：「太大膽喇！監製最終冇用到，仲連屁股都打矇咗，如果收視好，咪畀足本大家睇吓囉！哈哈！」

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