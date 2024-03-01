健靈慈善基金捐出300萬港元予10間本地慈善團體　讓大眾關注及改善身心健康

【營業資訊】維特健靈「健靈慈善基金」一直以經濟援助及捐贈維特健靈旗下的健康產品，去幫助社會上有需要的團體及個別人士，以回饋社會，造福社群，讓人人都可以「健康喜悅120歲」。

適逢維特健靈健康產品有限公司 30 周年，健靈慈善基金在2024年1月舉行的周年酒會上，由維特健靈健康產品有限公司董事謝天澤先生，聯同維特健靈「五色靈芝」十年代言人胡定欣小姐，宣佈於本年度捐出港幣 300 萬，希望善款能用於關注及改善大眾的身心健康，並幫助有需要人士重拾健康。是次「維特健靈30周年慈善捐款」公開給予全港慈善團體申請，再由健靈慈善基金的甄選委員會，向基金托管人推薦10間合資格的受惠慈善團體，並向每個團體發放最多港幣 30 萬元捐助。

健靈慈善基金甄選委員會成員包括︰主席葉約德女士、副主席黃龍德先生及彭韻僖MH太平紳士。維特健靈健康產品有限公司董事陳曦齡博士對是次30周年慈善捐款非常重視，期望能用得其所，特地邀請教育家陳美齡女士加入甄選委員會。亦會親自參與甄選過程，讓甄選更有公信力。

「維特健靈30周年慈善捐款」流程︰

•申請開始︰2024年2月23日

•截止日期︰2024年4月30日

•甄選︰2024年5至6月

•公佈結果︰2024年6月中旬

•捐款儀式(10間受惠機構)︰2024年8月

備註︰

1.申請團體請於郵寄 / 電郵申請時註明︰「申請維特健靈30周年慈善捐款」

2.是次30年慈善善款只接受慈善組織申請，個人申請並不適用。

3.申請之組織必需承諾善款是用於改善 / 關注大眾身心健康。

4.申請組織須提交計劃大綱，包括獲得善款後的用途、用於舉行活動的資料等。

查詢電郵︰info@vitagreencf.com