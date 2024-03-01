陳健安處男實體騷爆喊　腳傷未愈醫療團隊全程Stand by

歌手陳建安昨晚（29日）假旺角麥花臣場館舉行《Live afteR Life 陳建安演唱會2024》的首場。陳建安歡迎所有觀眾來到他的第一個個人實體演唱會，指表演期間不會說太多話，因歌單已經集齊他想表達的意思，又言要留思考空間給聽眾，讓他們的靈魂好好享受音樂會。

期間，唱作女歌手 iii和謝芊彤分別出場，iii彈琴伴奏，與陳建安合唱歌曲《星空》和《雷公》，而謝芊彤則獨唱《等多一天》。隨後，演唱會更播出了18年前陳建安參加聯校歌唱片段，緊接着陳建安自彈自唱《反高潮》和《不知不覺已大個》。唱畢，陳建安笑言這是第一次公開場合自彈自唱，表示好開心18年前喜愛做的事能延續到現在，當陳建安問到現場觀眾有沒有自己同校的師兄弟時，即有位觀眾大聲歡呼，稱自己是師弟。

臨近演唱會尾聲，陳建安唱完《好好掛住》後，突然情緒激動，彎腰爆喊，身體更不停抽搐，持續數秒後，他重整狀態笑說：「喊到地濕晒。」又問全場觀眾下次想在哪裏見面，觀眾們一致回答「紅館」，最後陳建安唱出最後一首歌《約定的夢幻島》，並和觀眾進行大合照為演唱會畫下句號。

陳建安稱今次演唱會有好幾個觸動落淚位：「例如當唱《未知道》嘅時候，全場觀眾一齊唱，我覺得好感動，終於等到呢個畫面。」指這首歌是為2020年的一個實體演唱會而寫的，可惜當時演唱會未能如期舉行，事隔4年，今日終於完成到當年幻想的畫面，一時感動落淚，而臨近尾聲時的爆喊，是因為陳健安想起十分掛念的故人，一時感觸忍不住爆喊，他坦言喊完後好爽。他又指往後幾場演唱會，應該都不會再喊：「可能會哽咽，我唔會特登去諗喊唔喊，我會畀佢順住落去，同埋我屋企綵排嘅時候，已經練成咗就算喊都可以唱歌。」

早前陳健安運動，不慎傷左膝，導致左膝前十字韌帶完全斷裂，演唱會上亦安排了醫療團隊守候，他指膝蓋位置還未完全康復，能正常行走，但不能有太大的跳動，又謂演唱會前有做針灸治療，不過治療主要是針對聲帶：「因為始終第一次一個人做演唱會，所以想有返少少Backup。」

問到滿意演唱會的表現嗎？陳健安稱仍然有需要改進的地方，不過對於燈光和歌迷就好滿意：「歌迷真喺好犀利，佢哋啱啱唔肯走，叫出嚟啲聲喺震晒，Jay Fung（馮允謙）都話我啲歌迷好勁，搞到佢隻耳仔要聾，所以我好多謝入場嘅觀眾。（承諾下次紅館？）呢個唔到我承諾，呢個係講畀啲同事聽，畀佢哋feel下觀眾嘅訴求。」