洪助昇首次挑戰演奸角　竟然睇白雪公主入戲

藝人洪助昇（Aiden）在以真人騷為題材的Viutv劇《飛黃騰達》中參與一角，首次飾演奸角的他為演好奸角，自爆要靠看白雪公主入戲。

Aiden這次飾演的角色表面看似「好淆底、好傻」，但其實是笑裏藏刀，利益在那邊，他便靠向那邊的「牆頭草」；首次出演奸角，Aiden表示一接到劇本便十分期待，「我恨咗演呢類色角好耐，因為我覺得做奸角有好多天馬行空嘅呈現方法都可以去試，玩嘅面向比較多，發揮空間好大，所以我明白點解好多演員都話想做奸角，因為的確係好過癮。」

為演活角色，Aiden立即做功課，如宮廷內鬥劇，就連卡通片亦不放過：「演之前我發現咗呢個角色好似白雪公主入面後母嗰兩個女，即係好煩嗰啲，一係唔講嘢，一係就跟住尾嘅牆頭草，所以嗰陣我又特登再去睇返白雪公主，去睇吓呢兩個人物係點樣呈現嗰種牆頭草、嗰種好跟風嘅狀態。」

除了角色，Aiden直言知道劇中各出演的演員時已十分興奮：「因為當中有幾個都係《造星2》嘅朋友，亦都有好多其他唔同屆嘅《造星》朋友，今次就好似幾屆嘅朋友混合埋一齊，再喺一個投資比賽入面再battle過。因為我同George（歐鎮灝）喺《造星2》係同一隊，依家過咗幾年，大家可以再一齊合作，感覺好神奇。」

Aiden又大爆拍攝期間，各演員「鬥萬歲」：「印象最深刻係呢套劇嘅演員都好擦得！所以大家鬥萬歲，雞煲、炸雞、葡撻、油渣麵，每一日收工大家就去食嘢。」由於晚晚消夜，Aiden身形逐漸爆脹：「唔知點解佢哋個個都食極唔識肥，唯獨我一個啲戲服一日比一日緊，身形一日比一日膨脹，去到後尾自己就漸漸地減少去食呢啲卡路里咁高嘅食物，但成個過程都好開心。」