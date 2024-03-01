22歲女模被里奧仔夜店勾搭嫌「又怪又老」　爆異常性癖

22歲荷蘭女模Hieke Konings登上新一期荷蘭版《花花公子》雜誌封面，訪問中自爆曾於洛杉磯夜店被美國男星里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）勾搭！Hieke透露：「嗰間係洛杉磯嘅私竇夜店，你要被邀請先可以去到。我喺入面見到佢着住黑色衛衣同戴住黑色鴨舌帽坐喺度，然後有眼神接觸。佢經理人就走過嚟同我講：『里奧想同你傾計。』」Hieke與里奧仔聊天時提起他只與25歲以下美女拍拖的規則，他便自嘲：「我認罪。」兩人繼而咀嘴，但Hieke覺得里奧仔吻技普通：「都還可以，但絕對唔係我最好體驗嘅一次。」

其後里奧仔邀請Hieke回家共聚，但被拒絕，她表示：「佢反應好震驚。當然佢唔慣被人拒絕。當我話我同佢唔係好熟，佢好紳士咁接受，我尊重佢呢點。跟住佢轉個頭就帶咗另一個女仔返屋企。」雖然Hieke未與里奧仔上床，但她指幾個朋友都試過，大爆里奧仔異常性癖：「有個朋友話佢上床時一路戴住個耳機，因為唔想聽到我朋友把聲。另一個甚至話畀佢用枕頭壓住塊面。唔得掂，里奧太怪又太老啦。」