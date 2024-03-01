如心酒店集團推出「Surprise Yourself」品牌宣傳片

【營業資訊】如心酒店集團日前正式發布「Surprise Yourself」品牌宣傳活動，以一部約1分鐘影片揭開序幕，詮釋品牌活潑、有趣和時尚的全新形象。影片反映了該集團旗下的酒店和服務式公寓致力為客人創造喜出望外的體驗，並以影像解讀品牌口號。

集團與屢獲殊榮的香港創作團隊「YAMANYAMO 也文也武」 合作拍攝品牌影片，以「Nina」的角色演繹如心邀請客人體驗喜出望外的愉悅時刻。影片中展示了不同群體的獨特故事和體驗，每位都被「Nina」由心而發的舉動所觸動。從活力充沛的「 bro-dal 」慶祝派對，到時尚感十足的銀髮夫婦在 Nina Ballroom 中載歌載舞，再到三口之家在泳池旁享受玩味有趣的時刻，以及年輕情侶用溫暖的擁抱表達愛意，影片捕捉了她努力創造的多樣化、令人驚喜和有趣氛圍。

集團以為所有客人提供娛樂、本地情懷和愉快的體驗感到自豪。透過影片，突出了集團的核心價值觀和致力於提升客人的體驗，為他們的住宿增添驚喜和樂趣。無論是商務旅行、家庭度假、浪漫之旅還是其他目的，如心酒店讓每位客人感受到特別之處，並創造美好回憶。

如心酒店集團總裁曼寧對品牌宣傳活動表示雀躍，他說：「如心酒店旨在於香港一些最具活力的區域，給每個人帶來驚喜。我們的品牌宣傳影片表達了集團重新定義熱情好客的概念，努力超越客人的預期。我們期望可以讓客人每次到訪都有真正難忘的體驗。」

與品牌宣傳活動相伴的是一首由本地音樂工作室「White Music 月桂音」創作，活力澎湃曲調、流行曲風的廣告歌曲。這首歌曲的歌詞琅琅上口，帶出喜悅生活和和睦友愛的感覺。另外，影片於荃灣西如心酒店取景，突出了這間豪華酒店的獨特性，客人可一覽集團旗艦中菜廳「如」、時尚高雅的 Nina Ballroom 和全新裝修、盡攬港口美景的套房。

www.ninahotelgroup.com （酒店官網）