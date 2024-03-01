後援會新團隊又爆爭議請辭　Edan激動爆粗：嚇到呆X左！

MIRROR成員Edan粉絲後援會去年曾爆出糾紛，因團隊內訌而解散，先由經理人接管，再選出新的Admin團隊，惟新團隊上任未夠3個月再爆出爭議，新屆團隊部份成員被揭原來同屬上屆團隊，有指在換屆時刻意隱瞞，改用另一社交用戶參選「借屍還魂」，有存心詐騙之嫌。Edan後援會新團隊昨日發出辭職聲明，指：「決定組隊參選係因為當時距離生日同演唱會時間相當緊逼，一直都擔心新團隊進行交接同埋安排各種應援會好吃力，而我哋一直都好想可以再為爵安進行應援，所以選擇再試一次參選。當時舊成員亦都有共識如果選到就再為爵安努力，落選就做返一個普通嘅爵屎用自己方法去應援。」

涉事成員表明事件Edan及其公司並不知情，又指出在過去兩個月，在準備應援活動時內部仍有極大分歧，並有內部資訊流出，故決定完成演唱會海外場應援及生日會後，與下屆Admin完成交接便會放手。

事後Edan表示需先了解清楚，有粉絲怒斥：「到底你經理人幾時出嚟解釋返成件事比所有會員聽？」未幾Edan親自在群組回應：「尋日呢位會員你好，好欣賞你咁關心Edan Fans Club所有會員嘅福祉，好有心。不過其實我都講咗了解中處理緊，亦都懇求咗各位畀啲時間，唔知係咪唔合你哋意定你哋嘅時區時間流動得比較快，希望你哋願意將就下啦。不過我都想問，到底你同你嗰幾位朋友想點？你哋係想幫手解決件事定純發洩？」

對於被指早已知情，Edan再激動爆粗澄清：「講開又講，為免大家有咩疑惑我都一次過講埋，我見到有啲人質疑公司同我係知情地去選fc，想特登用番舊嘅人，我真係呆_左，呆_埋右！其實我同啊yu真係冇咁得閒，點解要特登搞咁多嘢又選舉又盛只係想可以好好地選一個大家心目中最適合嘅fc去聚集大家，如果你覺得我哋明知有問題有危險都走去揀，咁可能你真係低估咗我哋嘅智商，好可惜而家事與願違，我哋都諗緊方法去處理。」又指明白大家擔心，多謝大家的支持及體諒。