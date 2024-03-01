林穎彤擾亂秩序案審前覆核　自爆減產隨時完約離巢

無綫小花林穎彤（Bella）與捲入JPEX案被捕的藝人鄭雋熹早前因涉阻礙公職人員及在公眾地方作出擾亂秩序的行為兩罪被捕及落案控告，其後控方在庭上撤銷兩人原先兩條控罪，但加控「在醫院作出擾亂秩序的行為」，今日（1日）在粉嶺法院作審前覆核。兩人聘請了同一律師負責今次官司，案件定於5月6、8、9及10日審訊，而兩人以原有條件繼續保釋。

兩人前後腳離開法院，提到審訊日期落實，正修讀營養學的Bella稱上課未受審訊日期影響：「我5月已經考完試，案件唔會影響讀書嘅心情，我會更努力讀書。」問到完成課程後的去向，她坦言已有計劃：「可能會修讀素食營養方面，因為我係食素，事業上亦會展開新嘅事計劃，係關營養學事。（你同無綫仲有冇約？）仲有合約，但我嘅意願係減少幕前工作，依家人大咗，心態唔同咗，因為好早入行，依家想搵番內在，例如學多啲嘢，做啲幫人嘅事，反而有滿足感。（仲有幾耐約？）仲有段時間，但唔算好長。（唔諗住續約？）要睇到時心態同情況，人生好多變數。（經濟上有冇問題，律師費應付到？）律師費唔擔心，應付到。」

另外，提到她早前在社交網大派福利，上載性感照，Bella笑言：「唔係派福利，係健康，都唔係好性感，我都無乜可以性感，我又冇長腿，只係影啲新嘅個人相，都好耐冇影。（係咪社交網少咗人follow？）有多有少，我幕前少咗工作，都有人都問我仲拍唔拍劇，留番啲就算我唔喺幕前演出都鍾意我嘅粉絲，我好珍惜佢哋每一個。（網友話你瘦咗？）我冇特登瘦，我時肥時瘦，最大分別係塊面，可能關年紀事，近年冇咗baby fat，我個身向來都瘦，好似波板糖咁。」銳意減少幕前演出的她稱會專注網上拍片：「之後會拍啲關於營養學嘅片，我因為讀書而識咗啲專業營養師，會諮詢佢哋意見去拍片，希望幫到人改善健康問題。」她又指現在大個女才認清自己的人生目標及方向，會集中事業發展，無意閃婚。

而鄭雋熹被問到工作有否受審訊影響？他稱：「冇辦法，要尊重法庭。（律師費負擔重？）你哋會唔會幫手？（依家係咪要密密接job？）有冇律師都要密密做。」至於JPEX案，他表示至今未被落案，亦無需到警署報到。他多次強調遇無妄之災，問到新年有否去拜神？他說：「有去車公，每年都會去拜神。（祈求咩願望？）呢啲唔講。」